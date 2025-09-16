シャネルのファインジュエリー「カメリア コレクション」から新作　チョーカーやブレスレットなど

「シャネル（CHANEL）」の「カメリア コレクション」から、新作のファインジュエリーが登場した。シャネルを象徴するコードのひとつであるカメリアに、オートクチュールのエッセンスを取り入れたアイコニックなコレクションとなっている。

カメリア コレクションは、創設者ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chasnel）が愛したカメリアの花の丸みと柔らかさをファインジュエリーに昇華。外側の5枚の花びら、内側の4枚の花びら、中心のダイヤモンドの花芯がハーモニーを奏で、純粋さ、自由、女性らしさを映し出している。

新作のチョーカーは、ガブリエル・シャネルが1932年に自身初のハイジュエリーコレクションとして発表した「Bijoux de Diamants（ダイヤモンド ジュエリー）」の、リボンの形のチョーカーを受け継いだデザイン。レースのようなチェーンによって、しなやかなリボンの軽やかさが表現されている。2本のチェーンの間には、鏡面仕上げのゴールドのカメリアと、その両サイドに小さなカメリアが並ぶ（イエローゴールド×ダイヤモンド、ベージュゴールド×ダイヤモンド、各407万円）。

大ぶりなカメリア モチーフがチェーンを飾るカフ調のブレスレットは、1990年代のシャネルのオートクチュールにインスピレーションを得たデザイン（ホワイトゴールド×ダイヤモンド 750万2000円、イエローゴールド×ダイヤモンド 700万7000円）。また、2本のチェーンの間にカメリアを並べたブレスレット（イエローゴールド×ダイヤモンド 429万円）や、ミニマルなチェーンにカメリアを配したブレスレット（イエローゴールド×ダイヤモンド、ベージュゴールド×ダイヤモンド 各473万円）がラインナップする。

リングは、カメリアの花が宙に浮いたようなデザイン（イエローゴールド×ダイヤモンド 635万8000円）と、幾何学的なフォルムの丸みを帯びたカメリアがあしらわれたリング（イエローゴールド×ダイヤモンド 109万4500円）の2型。

イヤリングは、花の中央にGIA認定を受けた各0.25カラットのブリリアントカットダイヤモンドが輝きを放ち、繊細な美しさを宿している（イエローゴールド×ダイヤモンド 503万2000円）。

