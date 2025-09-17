さらさ、新曲「青い太陽」リリース決定
さらさが、9月24日に新曲「青い太陽」をリリースすることを発表した。
さらさ自身の名義としては、2024年リリースの2ndアルバム『Golden Child』以来の作品となる。新曲「青い太陽」は、詞曲をさらさが、編曲・プロデュースを有元キイチ（ODD Foot Works）が手掛けた作品。どんな楽曲に仕上がっているのか、是非リリースまで楽しみにお待ちいただきたい。
また、アーティストビジュアルと同じく写真家の松岡一哲が手掛けた「青い太陽」のジャケットビジュアルも公開された。楽曲の配信予約も本日よりスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。
11月より開催される自身最大規模の東名阪ツアー＜Thinking of You Tour 2025＞だが、9月17日10時より各プレイガイドにて＜Thinking of You Tour 2025＞のチケット一般発売がスタートする。
◾️配信シングル「青い太陽」
2025年9月24日（水）リリース
配信：https://lnk.to/salasa_aoitaiyou
・iTunes プレオーダー：https://lnk.to/salasa_aoitaiyou/itunes
・Spotifyプレセーブ・Appleプレアド：
https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=2025091602334179S3AUj1dlGe&openExternalBrowser=1
◾️＜Thinking of You Tour 2025＞
2025年
11月13日（木）名古屋 ell.FITS ALL
11月19日（水）東京 Spotify O-EAST
11月20日（木）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
open/start 18:00/19:00 前売：\5,000+1D
◆チケット一般発売：9月17日（水）10時AM〜
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/salasa/
ローソンチケット：https://l-tike.com/salasa/
イープラス：https://eplus.jp/salasa/
