Aoooが、12月6日に東京ガーデンシアターにて自身最大規模となるワンマンライブ＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞を開催することを発表した。

同情報は、初ライブから2周年を迎えた9月16日、東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にて開催された＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞東京公演のMC内で発表された。このライブは、彼らの全楽曲を披露し、”Aoooの今”をすべて放出する特別な公演となるという。チケットの最速抽選申し込みは本日から10月5日23時59分まで。現在開催中のライブツアーも一般発売開始からわずか3分で全公演ソールドアウトしたとのことなので、ぜひ早めにチェックしていただきたい

Aoooは新曲を3カ月連続配信リリースすることを発表している。7月はすりぃ（G）が作詞・作曲した「Yankeee」、8月は石野理子（Vo）が作詞・やまもとひかる（B）が作曲した「Geeek」を配信リリース。今月は第3弾の新曲配信リリースを予定している。

◾️＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞ 日程：2025年12月6日（土）開場 : 16:00／ 開演 :17:00

会場：東京ガーデンシアター ◆チケット情報

料金：全席指定 8,800円（税込）

お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可 オフィシャル先行（ローソンチケット）：https://l-tike.com/aooo/

2025年9月16日（火）21:00〜10月5日（日）23:59

※6歳以上有料

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。

※営利目的の転売禁止 ◆お問い合わせ

SMLライブクリエイティブ：https://sonymusic-lcg.com/contact/

主催・企画：ソニー・ミュージックエンタテインメント／Echoes

制作：SMLライブクリエイティブ

◾️配信情報 ◆「Geeek」（Lyrics：石野理子 / Music：やまもとひかる）

配信URL：https://aooo.lnk.to/Geeek ◆「Yankeee」（Lyrics / Music：すりぃ）

配信URL：https://Aooo.lnk.to/Yankeee

◾️＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞ ※終了公演は省略 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

2025年9月16日（火）開場 18:00 / 開演 19:00 愛知・DIAMOND HALL

2025年9月19日（金）開場 18:00 / 開演 19:00 北海道・札幌cube garden

2025年9月26日（金）開場 18:30 / 開演 19:00 宮城・仙台Rensa

2025年10月3日（金）開場 18:15 / 開演 19:00 ◆チケット情報

料金：スタンディング \5,500（税込）※ドリンク代別途 ▼一般発売

受付期間：8月9日（土）12:00〜

https://l-tike.com/aooo/ ※未就学児童入場不可、小学生以上チケット必要

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。

携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。

※営利目的の転売禁止