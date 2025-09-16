Aooo、自身最大規模のワンマンライブ＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞開催決定
Aoooが、12月6日に東京ガーデンシアターにて自身最大規模となるワンマンライブ＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞を開催することを発表した。
同情報は、初ライブから2周年を迎えた9月16日、東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にて開催された＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞東京公演のMC内で発表された。このライブは、彼らの全楽曲を披露し、”Aoooの今”をすべて放出する特別な公演となるという。チケットの最速抽選申し込みは本日から10月5日23時59分まで。現在開催中のライブツアーも一般発売開始からわずか3分で全公演ソールドアウトしたとのことなので、ぜひ早めにチェックしていただきたい
Aoooは新曲を3カ月連続配信リリースすることを発表している。7月はすりぃ（G）が作詞・作曲した「Yankeee」、8月は石野理子（Vo）が作詞・やまもとひかる（B）が作曲した「Geeek」を配信リリース。今月は第3弾の新曲配信リリースを予定している。
◾️＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞
日程：2025年12月6日（土）開場 : 16:00／ 開演 :17:00
会場：東京ガーデンシアター
◆チケット情報
料金：全席指定 8,800円（税込）
お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可
オフィシャル先行（ローソンチケット）：https://l-tike.com/aooo/
2025年9月16日（火）21:00〜10月5日（日）23:59
※6歳以上有料
※未就学児童入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。
※営利目的の転売禁止
◆お問い合わせ
SMLライブクリエイティブ：https://sonymusic-lcg.com/contact/
主催・企画：ソニー・ミュージックエンタテインメント／Echoes
制作：SMLライブクリエイティブ
◾️配信情報
◆「Geeek」（Lyrics：石野理子 / Music：やまもとひかる）
配信URL：https://aooo.lnk.to/Geeek
◆「Yankeee」（Lyrics / Music：すりぃ）
配信URL：https://Aooo.lnk.to/Yankeee
◾️＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞
※終了公演は省略
東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)
2025年9月16日（火）開場 18:00 / 開演 19:00
愛知・DIAMOND HALL
2025年9月19日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
北海道・札幌cube garden
2025年9月26日（金）開場 18:30 / 開演 19:00
宮城・仙台Rensa
2025年10月3日（金）開場 18:15 / 開演 19:00
◆チケット情報
料金：スタンディング \5,500（税込）※ドリンク代別途
▼一般発売
受付期間：8月9日（土）12:00〜
https://l-tike.com/aooo/
※未就学児童入場不可、小学生以上チケット必要
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。
携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。
※営利目的の転売禁止
