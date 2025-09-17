保田圭「ケイちゃん会」メンバーの人気芸能人と親密ショット「家族ぐるみの仲素敵」「繋がりが意外」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】元モーニング娘。でタレントの保田圭が15日、自身のInstagramを更新。人気芸能人との親密ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元モー娘。保田圭と意外な繋がりを持つニッチェ江上敬子
保田は「だいぶ前だけど…テレビ局で会えた」とお笑いコンビ・ニッチェの江上敬子との2ショットを公開。「夏休みには旦那様達も一緒にケイちゃん会ファミリーバージョンでお食事したり…仲良くしてもらって嬉しい また近々ケイちゃん会したいな」と江上との仲について記した。
また、ハッシュタグでは「＃ケイちゃん会 ＃山崎ケイちゃんにもそろそろ会いたいなー」とお笑いコンビ・相席スタートの山崎ケイ（※「崎」は正式には「たつさき」）も「ケイちゃん会」のメンバーであると明かしている。
この投稿には「家族ぐるみの仲素敵」「お2人とも可愛い」「繋がりが意外」「ケイちゃん会の続報待ってます！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆保田圭「ケイちゃん会」江上敬子との2ショット公開
◆保田圭の投稿に反響
