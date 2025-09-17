佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。



「天気図」

北海道付近の低気圧から大陸にかけて前線が延びています。この前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定です。天気の急変に注意が必要です。



「天気の予想」

各地で雲が広がりやすいでしょう。午前中は日差しの届くところも、だんだん雲が増えてきそうです。17日昼すぎから18日にかけては、雷を伴ってざっと雨が降る可能性があります。



「気温はどうなのか？」

最高気温は16日と同じくらいか、やや低いでしょう。行橋市で34℃、福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、宗像市、佐賀市で33℃の予想で、季節外れの暑さが続く見込みです。



「上空の寒気/暖気の予想」

来週にかけて、上空には秋らしい冷たい空気が南下してきます。全国的に秋を感じられるところが多くなりそうです。ただ、九州付近にはまだまだ夏の空気が居座ります。



「週間最高気温」

木曜日以降も、最高気温は30℃以上の真夏日が続くところが多いでしょう。一方、宗像市や飯塚市では30℃を下回る日も出てくる予想です。それでも、平年よりは高いですが、季節は少しずつ進んでいきそうです。



「なのか間予報」

福岡市では木曜日以降も残暑が続きますが、来週は最低気温が25℃を下回る日も増えそうです。日中はまだまだ暑ですが、寝苦しい夜からは解放されそうです。木曜日は広い範囲で雨が降り、強まることもあるでしょう。