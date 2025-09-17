中国の衛星企業が自国の宇宙ステーションなどを監視してきた米国の衛星を精密撮影した写真を公開した。米中間の宇宙偵察競争が「撮って撮られて」の真っ向対立の様相に広がっているとの分析が出ている。

香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストによると、中国の長光衛星技術は公式交流サイト（SNS）に自社の衛星である「吉林1」衛星群が米国のワールドビューリージョン衛星を40〜50キロメートルの距離から撮影した写真4枚を公開した。長光衛星技術は中国科学院傘下の研究所から分社して設立された企業だ。

米商業用遠隔感知企業マクサー・インテリジェンスが運用しているワールドビューリージョン衛星は、地上と宇宙の目標物を精密に撮影し高解像度イメージを提供できる。複数の衛星群で運用され、特定地域を短い間隔で繰り返し観測できることが特徴だ。これまで中国の宇宙ステーションと偵察衛星を撮影し公開してきた前歴がある。

この日中国の長光衛星技術が米国のワールドビューリージョン衛星の写真を公開したのも、ワールドビューリージョン衛星が中国の衛星「実践26」を6月3日に撮影し7月10日ごろに写真を公開したのに伴った対抗措置と解釈される。実践26は最新光学偵察衛星で、5月29日に中国の酒泉衛星発射センターから長征4号ロケットに載せられて打ち上げられた。

ワールドビューリージョン衛星はそれぞれ1．9センチと4．9センチの解像度で29キロメートルと74キロメートルの距離で実践26を撮影した写真を公開し中国の反発を呼んだ。解像度1．9〜4．9センチはグーグルアースなど30〜50センチの解像度の一般衛星写真より10倍以上鮮明だ。同紙はこの写真に対し「衛星の構造が鮮明に見えるほどだった」と伝えた。

マクサーは7月1日にもXを通じてワールドビューリージョン衛星が撮影した中国の有人宇宙ステーション「天宮」などの写真を公開したが、その解像度は10センチ以下、最大1．9センチまで見分けられるほどだった。

◇「宇宙、米中戦略競争の最前線」すでに緊張高まる

同紙は中国の実践26衛星と宇宙ステーションなどを監視撮影したワールドビューリージョン衛星を再び中国の衛星である吉林1衛星群が撮影した今回の事件をめぐり「衛星追跡、位置追跡と高精密映像機能の発展で触発された米中間の宇宙競争が深まっていることを見せる」と分析した。

同紙はその上で、米中が先を争って宇宙軍を創設している状況にも言及した。米国は2019年に6つ目の独立軍事部門として宇宙軍を創設した。これに対応して中国は昨年4月に人民解放軍航空宇宙軍を創設した。この部隊は今月初めに北京で開かれた大規模軍事パレードに参加した。

米中両国は2021年にも宇宙空間で緊張が高まった事例があった。イーロン・マスク氏が設立した米宇宙探査企業スペースXのスターリンク衛星は7月と10月の2回にわたり中国の宇宙ステーションに接近して回避機動を誘発した。これと関連して中国は米国に「同様の事件を防止し国際宇宙法を尊重するための即時措置を取ること」を促した。

これと関連して分析家は「米中の宇宙技術がレーザー武器と結びつく場合、衛星基盤の攻撃と防衛交戦を可能にできる。宇宙が戦略的競争の最前線となっており、対立激化を防ぐためにより有効な行動規範を設けることが急がれる」と警告した。