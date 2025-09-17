テンション上がった！「ファンが多いのにグッズが少ない…」あのデザインの100均ポーチ

ディズニーキャラクターの中でも、大人気のディズニーヴィランズ。100均ではあまりグッズを見かけないイメージだったのですが、ダイソーで素敵なデザインの巾着を発見したのでご紹介します！小物収納に便利なサイズ感で、使い勝手◎。パークに遊びに行くときのバッグ整理にも一役買ってくれますよ♪早速ご紹介します。

商品情報

商品名：きんちゃく袋（眠れる森の美女）／きんちゃく袋（リトル・マーメイド）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：16×21cm

販売ショップ：ダイソー

ヴィランズだって大人気！ダイソーで見つけたディズニー巾着

プリンセスに負けず劣らず人気の高い、ディズニーヴィランズ。先日ダイソーでお買い物をしていると、そんなディズニーヴィランズがデザインされた巾着を見つけたんです！

100均ではあまりディズニーヴィランズのアイテムを見かけなかったので、感動して思わず購入。早速チェックしていきましょう♪

『きんちゃく袋（眠れる森の美女）』はマレフィセントとオーロラ姫、そしてブライア・ローズとして育てられていたときの彼女の姿もデザインされています。

ほかにも作品を象徴する糸車などもデザインされています。

サイズとしては細々としたものをまとめていれるのにぴったりな大きさ。筆者は汗拭きシートや歯ブラシなどの衛生グッズをまとめるのに使っていますよ！

ちょっとした小物類をまとめるのに便利！

こちらは『きんちゃく袋（リトル・マーメイド）』。アースラとフロットサム、ジェットサム、そしてアリエルがデザインされています。コミック調なのがかわいらしいですね！

こちらには充電器などのガジェット類を収納しています。

今回はダイソーで購入した『きんちゃく袋（眠れる森の美女）』と『きんちゃく袋（リトル・マーメイド）』をご紹介しました。

どちらも100均では珍しいデザインでとってもおすすめ。ディズニーヴィランズ好きさん必見のアイテムですよ♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。