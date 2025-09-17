ジェイアール京都伊勢丹にて、2025年も「Disney THE MARKET」を開催。

笑顔と幸せが溢れる、ディズニー最大級のショッピングイベントです☆

ジェイアール京都伊勢丹「Disney THE MARKET」2025

開催期間：2025年9月23日（火・祝）〜10月12日（日）

開催場所：ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場

営業時間：午前10時〜午後8時（最終日午後6時終了）

ジェイアール京都伊勢丹にて、2025年9月23日〜10月12日までの20日間「Disney THE MARKET 2025 in ジェイアール京都伊勢丹」を開催。

笑顔と幸せが溢れる、ディズニー最大級のショッピングイベントが2025年も実施されます！

今回は「マジックアワー」をテーマにした新商品やイベント限定商品、三越伊勢丹限定商品など、約100点ものグッズが登場。

ほかにも、ブランドとコラボレーションしたファッショングッズや食品といった、バラエティ豊かな約3,000点ものキャラクターグッズが一堂に揃います☆

また、各階にはフォトスポットを設置し、館内BGMもディズニー楽曲を使用。

ジェイアール京都伊勢丹全館で、ディズニーの世界観を体感できる20日間です。

会場にて展開されるグッズの一部を紹介していきます！

【京都会場限定】京都トートバッグ/京都キーホルダー

価格：京都トートバッグ 3,520円(税込)、京都キーホルダー 880円(税込)

購入制限：1人各1点限り

「Disney THE MARKET」2025の会場となる、ジェイアール京都伊勢丹でしか買えない限定グッズは「京都トートバッグ」と「京都キーホルダー」

ひらがなの「きょうと」という文字と「ミッキーマウス」を、上品なパープルで表現しています☆

【Mickey & Friends×King & Princeスペシャルグッズ】缶バッジセット Disney THE MARKET限定〈WWG〉

価格：1,100円(税込)

購入制限：1人10点限り

「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれた奇跡のコラボレーション、Mickey & Friends×King & Princeスペシャルグッズが、関西エリアに初登場。

「King & Prince」と「ミッキー＆フレンズ」が共演する、「ミッキーマウス」の新しいオフィシャルテーマソング「What We Got〜奇跡はきみと〜」のキービジュアルをデザインしたグッズなどが販売されます！

「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」は「ミッキーマウス」のスクリーンデビュー100周年に向けて、ディズニーがグローバル展開している大型プロジェクト。

そんなプロジェクトに「King & Prince」がコラボレーションした特別なグッズも「Disney THE MARKET」2025で購入できます☆

【Mickey & Friends×King & Princeスペシャルグッズ】缶バッジセット 〈ライブスケッチ〉

価格：1,100円(税込)

購入制限：1人10点限り

「King & Prince」のメンバーが書いた、ライブスケッチを元にした缶バッジセットも登場。

味のある「ミッキーマウス」のイラストがポイントです！

【Mickey & Friends×King & Princeスペシャルグッズ】Tシャツ〈Friendshipレコードジャケット〉

価格：5,500円(税込)

購入制限：1人10点限り

Mickey & Friends×King & Princeスペシャルグッズには、着て楽しめるアパレルグッズも☆

レコードジャケットのデザインを大胆に取り入れたTシャツも販売されます。

【三越伊勢丹限定】ミッキーマウス／トートバッグ 缶バッジ付き

価格：2,701円(税込)

缶バッジ付きのトートバッグは、三越伊勢丹だけの限定グッズ。

関西エリアではここでしか買えないディズニーグッズも「Disney THE MARKET」2025で展開されます！

【三越伊勢丹限定】〈ACCOMODE〉トラベルポーチセット

価格：3,696円(税込)

旅行時に便利なトラベルポーチセット。

『ズートピア』のデザインで、ジュディーとニックのイラストが使われています！

【イベント限定グッズ】ミッキー・イン・リアル・ライフ ミッキーマウス プレミアムビーンズコレクション、ミニーマウス プレミアムビーンズコレクション

価格：各2,970円(税込)

「ミッキー・イン・リアル・ライフ」のグッズもイベント限定品を展開。

足の裏にプリントされたロゴがポイントの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が登場します。

【イベント限定グッズ】ミッキー・イン・リアル・ライフ〈ダンス〉アクリルキーホルダー

価格：990円(税込)

賑やかなダンスフロアで楽しい時間を過ごす「ミッキー＆フレンズ」のデザイン。

キャラクターたちのファッションにも注目です！

【イベント限定グッズ】〈niko and …〉 ミッキーリバーシブルキルトベスト

価格：9,350円(税込)

ひんやりするシーズンにあると嬉しいキルトベスト。

2通りの楽しみ方ができる、リバーシブルデザインです☆

ノベルティ「Disney THE MARKET 2025限定二層式カード」

配布期間：

第1弾 2025年9月23日（火・祝）〜10月2日（木）

第2弾 2025年10月3日（金）〜10月12日（日）

※1会計につき10枚まで

※各配布期間先着1,000枚（なくなり次第終了）

※絵柄は選べません

※当日のお買いあげレシートのみ有効（レシートの合算は不可）

※詳しくはホームページをご確認ください

期間中、会場で1会計につき3,000円以上（税込）購入するごとに、ノベルティとして「Disney THE MARKET 2025限定二層式カード」をプレゼント。

第1弾・第2弾で期間を分け、先着順に各1,000枚配布されます！

限定グッズやコラボグッズを多数取りそろえる、ディズニー最大級のショッピングイベント。

ジェイアール京都伊勢丹の「Disney THE MARKET」2025は、2025年9月23日〜10月12日まで開催です！

※写真はイメージです

