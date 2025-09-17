100均の食器ってここまで進化してるんだ！ごめん正直侮ってた…100円とは思えないお皿

食卓に並べた瞬間、思わず「これ本当に100円？」と二度見してしまう、ダイソーの高見え食器をご紹介します！マットな質感が高級感たっぷりで、どんな料理も格好良く引き立てます。電子レンジも食洗機もOKで、軽くて割れにくいから毎日の食卓にぴったり。気軽に使えて見映えも叶う、そんな頼れる一枚です♪

商品情報

商品名：和波レンジ食器 長皿 25cm×12cm 黒

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：250mm×120mm×18mm

販売ショップ：ダイソー

電子レンジ＆食洗機対応が嬉しい！ダイソーの『和波レンジ食器』

家で焼き魚を出すたびに、なんとなく盛り付け皿がしっくりこない…そんなモヤモヤがありました。

先日ダイソーの食器売り場をぶらぶらしていたとき、この『和波レンジ食器』を見つけて即カゴIN！

プラスチック食器なのですが、表面はつや消しのマット仕上げで、テカリがない分落ち着いた雰囲気。いかにも100均のプラスチック皿というチープな印象を受けません。

大きすぎず小さすぎない絶妙サイズで、主菜を一人分ずつ盛るのにちょうどよく、テーブルの上でもかさばりません。

キリッとした黒色が料理と引き立ててくれ、焼き魚や卵焼きの黄色がとてもきれいに見えます。

軽いので配膳も片付けもスムーズで、子どもでも扱いやすいところが助かります。割れる心配が少ないのも安心ポイント。

電子レンジでのあたためOK、食器洗浄・乾燥機OKなのも嬉しいポイント。

忙しい日でも洗い物を気にせず使えて、つい手に取りたくなる存在です。この食器が100円とは恐れ入りました！

落ち着いたマット質感で高見え！『穂 茶碗』

プラ食器でもうひとつご紹介したいのが『穂 茶碗』。見た目は陶器っぽいデザインなのに、実はポリプロピレン製。

マットな質感で高級感があり、食卓に置くだけで雰囲気が引き締まります。誤って落としてしまっても割れにくく、軽くて扱いやすいお茶碗です。

表面に細かい凹凸があり、お米がへばりつきにくいので、食べ終わりもすっきり。

食器洗浄・乾燥機OK、電子レンジであたためOKと日常使いにぴったりです。

今回は、ダイソーの『和波レンジ食器』と『穂 茶碗』をご紹介しました。どちらもプラ食器とは思えない仕上がりで、思わず家族分そろえたくなるアイテムです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。