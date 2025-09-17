100均の食器ってここまで進化してるんだ！ごめん正直侮ってた…100円とは思えないお皿
商品情報
商品名：和波レンジ食器 長皿 25cm×12cm 黒
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：250mm×120mm×18mm
販売ショップ：ダイソー
電子レンジ＆食洗機対応が嬉しい！ダイソーの『和波レンジ食器』
家で焼き魚を出すたびに、なんとなく盛り付け皿がしっくりこない…そんなモヤモヤがありました。
先日ダイソーの食器売り場をぶらぶらしていたとき、この『和波レンジ食器』を見つけて即カゴIN！
プラスチック食器なのですが、表面はつや消しのマット仕上げで、テカリがない分落ち着いた雰囲気。いかにも100均のプラスチック皿というチープな印象を受けません。
大きすぎず小さすぎない絶妙サイズで、主菜を一人分ずつ盛るのにちょうどよく、テーブルの上でもかさばりません。
キリッとした黒色が料理と引き立ててくれ、焼き魚や卵焼きの黄色がとてもきれいに見えます。
軽いので配膳も片付けもスムーズで、子どもでも扱いやすいところが助かります。割れる心配が少ないのも安心ポイント。
電子レンジでのあたためOK、食器洗浄・乾燥機OKなのも嬉しいポイント。
忙しい日でも洗い物を気にせず使えて、つい手に取りたくなる存在です。この食器が100円とは恐れ入りました！
落ち着いたマット質感で高見え！『穂 茶碗』
プラ食器でもうひとつご紹介したいのが『穂 茶碗』。見た目は陶器っぽいデザインなのに、実はポリプロピレン製。
マットな質感で高級感があり、食卓に置くだけで雰囲気が引き締まります。誤って落としてしまっても割れにくく、軽くて扱いやすいお茶碗です。
表面に細かい凹凸があり、お米がへばりつきにくいので、食べ終わりもすっきり。
食器洗浄・乾燥機OK、電子レンジであたためOKと日常使いにぴったりです。
今回は、ダイソーの『和波レンジ食器』と『穂 茶碗』をご紹介しました。どちらもプラ食器とは思えない仕上がりで、思わず家族分そろえたくなるアイテムです。
気になる方は、ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。