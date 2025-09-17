コレ持っておけば無敵！100円なのにどんだけ多機能なの？！買わない理由がない工具

ナットを回そうとスパナを使ったら、サイズが合わなくてスパナが回っちゃう…。そんな失敗をしたことがある方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのがダイソーのスパナ。110円（税込）とお安いアイテムにもかかわらず、これ1本でさまざまなサイズに対応してくれるアイデア商品です。早速ご紹介します！

商品情報

商品名：多目的スパナ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

これがあれば安心！買わない理由がないダイソーの優秀工具

ダイソーのDIYグッズ売り場でおもしろい工具を発見！その名も『多目的スパナ』です。

形は確かにスパナなのですが、なぜか穴だらけ…。

よ〜く見るとその穴それぞれに数字が彫られています。なんとこれ1本で、さまざまな大きさのボルトやナットを閉めることができるというアイデア商品なんです！

安くても使い勝手◎さまざまなサイズをこれ1本で解決してくれるスグレモノ

サイズごとに1本ずつ工具を用意するのは手間もかかるうえに、収納場所もかなりとってしまいます。でもこれなら110円（税込）で購入できるうえに、収納場所を取りません。

薄いのでちょっとした隙間に収納することができますよ。

正直あまりの安さに不安だったのですが、ナットを回してみたところ問題なし！握りこみやすく、使いやすさ◎なアイテムでした。

今回はダイソーの『多目的スパナ』をご紹介しました。さまざまなサイズに対応してくれるので、ひとまず持っておけば活躍してくれること間違いなし。

備えておきたいアイデア商品です。売り場にはこのほかにも便利な工具がたくさん！どれもダイソー価格ながら、本格的なアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。