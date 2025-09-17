「斬新なデザインで可愛すぎ！」売り切れが早そうな100均キーホルダー
セリアで見つけて飛びついたキーホルダーが、可愛すぎてお気に入り！まるでミニマスコットがガチャガチャマシンに入り込んでいるような、凝ったデザインのアクリルミラーキーホルダーです♡ピンク×ブルーの色合いもキュート。軽いから持ち運びしやすいのも嬉しいポイントです！これは人気が出そうな予感がしますよ。
商品名：アクリルミラーキーホルダー カプセルトイ柄
商品情報
商品名：アクリルミラーキーホルダー カプセルトイ柄
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦62×横50mm
販売ショップ：セリア
マスコットがガチャに入ったみたいで可愛い♡セリアで見つけたキーホルダー
最近セリアはガチャガチャをテーマにしたデザインのアイテムが登場していますが、また気になる商品を見つけました！
今回紹介するのは、こちらの『アクリルミラーキーホルダー カプセルトイ柄』。ガチャガチャマシンのようなデザインが可愛い、アクリルミラーキーホルダーです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売場に陳列されていました。
淡いピンク×ブルーの色合いがたまりません！
アクリルミラーなので、ガラス製ミラーに比べて軽量で持ち運びやすいのもポイントです。
ミラーにマスコットが映って可愛さが倍増します♡
色合いを合わせると統一感が出ますよ。
まるで、ガチャガチャマシンの中にマスコットが入り込んでいるかのように見せることができます。
お気に入りのマスコットなどをボールチェーンに通せば、ミラーに映しながら持ち運べます。
こういったユニークな推し活グッズはなかなかないので、人気が出そうな予感がします！
お気に入りのアイテムの持ち運びに♡『カプセルバイカラー』もおすすめ！
同じくセリアで販売されている『カプセルバイカラー』も、カプセルデザインで可愛いです♡
中にお気に入りのマスコットを入れて持ち運ぶことができるポーチになっています。
程よくマチがあるので、立体的なミニマスコットなども入ります。
缶バッジも余裕で入るので推し活が捗りますよ！
今回はカプセルトイがモチーフの、セリアのおすすめアイテムを紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。