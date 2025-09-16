とちぎテレビ

収穫の秋を迎え、小山市の小学校で１６日、児童たちが稲刈りを体験しました。

稲刈りを行ったのは、小山市の下生井小学校の全校児童３３人です。５年生の社会科の農業を知る授業の一環で、地元農家などが組織する田んぼの学校実行委員会が協力して行われました。

児童たちは、５月に学校の近くにある田んぼ３０アールの一角のおよそ１５０平方メートルに、県産ブランド米の「とちぎの星」の苗を手作業で植えました。

１６日は初めに５年生８人がコンバインに乗って、稲刈りを体験しました。

続いて、田んぼの学校実行委員会の池貝孝雄委員長から稲刈りの仕方を教えてもらい、児童たちが鎌を手に、稲の束を根元から刈り取って行きました。

池貝委員長の話によりますと、今年の出来はいつもの年と同じかそれ以上ということで、児童たちの田んぼからはおよそ７０キロの収穫が見込まれるということです。児童たちは、夏のような暑さの中、水分補給をしながら大粒の汗をかいて、およそ３０分で稲刈りを終えました。

収穫したコメは、全校児童が給食で味わうほか、一部は家に持ち帰って味わう予定ということです。