値札間違えてない！？「しっかり乾いて快適！」200円とは思えない100均便利グッズ

今回紹介するのは、ダイソーで見つけた『伸縮できるタオルハンガー（ドア掛け用）』。ステンレス素材のしっかりとしたタオルハンガーなのですが、伸縮タイプで使い勝手抜群です！タオルのサイズを選ばず、しっかり乾かせて快適な使い心地。専門店で買うと高いですが、220円（税込）とお財布に優しい価格で嬉しいです！

商品情報

商品名：伸縮できるタオルハンガー（ドア掛け用）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：横幅24.5cm〜40.5cm×奥行9cm×縦幅7cm

最大干し幅（約）：34cm

耐荷重（約）：500g

販売ショップ：ダイソー

これで200円はお買い得！ダイソーの『伸縮できるタオルハンガー（ドア掛け用）』

今回紹介するのは、ダイソーで見つけた『伸縮できるタオルハンガー（ドア掛け用）』という商品。伸縮できるタイプのタオルハンガーです。

伸縮できて便利なうえ、ステンレス素材でできており、高級感のある見た目がいいなと思い購入してみました。

価格は220円（税込）とお手頃！ホームセンターやネットなどで購入するともっとお高いイメージがあり、かなりお得に感じます。

サイズは約横幅24.5cm〜40.5cm×奥行9cm×縦幅7cm。耐荷重は約500gです。

こちらの写真では、タオルを半分に折り曲げた状態で掛けています。

伸ばさない状態だと幅が狭いので、コンパクトなタオルなどに向いています。

手で引っ張るだけで伸びるので、掛けるタオルのサイズに合わせて楽に調整できます。

最大干し幅は約34cmで、ハンドタオルやフェイスタオルなどの幅が狭いタオルを掛けやすいです。

固定はできませんが、頻繁に調整するものでもないのでそこまで気になりませんでした。

タオルをしっかり乾かせて気持ちよく使える！

フック部分にはクッション素材が付いているのも嬉しいポイント！

掛ける部分が傷つきにくいように配慮されています。

筆者はキッチンのシンク下収納の扉に取り付けて使用しています。

タオルを広げて干せるため、乾きやすく気持ちよく使えます！

タオルバーは限界まで引き伸ばしても外れない作りで、安心して使える点も良いなと思いました。

今回はダイソーの『伸縮できるタオルハンガー（ドア掛け用）』を紹介しました。

伸縮しない一般的なタオルハンガーだと、タオルのサイズを選びますが、これならさまざまなタオルに使えます！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。