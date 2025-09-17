【築地〜汐留】モーニングからディナーまで！1日中おいしいグルメさんぽ
◆【築地〜汐留】モーニングからディナーまで！1日中おいしいグルメさんぽ
歴史ある建物や高層ビル、海辺へ続く道など歩くほどに表情が変わる街。道中には魅力的なモーニングからディナーの店までが点在。旬なレストランやカフェ、など、今訪れるべきお店をご紹介します。
◆【2025年4月OPEN｜＆ Ovo】
金色の卵が彩るオールデイダイニング
スペイン語で卵を意味する店名の通り、卵料理が主役のブラッスリー＆カフェ。主に使用するのは、千葉県の契約農家「たまごや とよまる」から届くブランド卵・煌黄。飼料にマリーゴールドを配合することで、鮮やかな黄身色と濃厚なうまみを実現。朝はプレートセットから卵サンド、卵かけごはんまで、昼はふわとろ食感のオムライスなどを用意し、好みに応じた卵料理がいただける。また夕暮れからは、本格フレンチとソムリエ厳選のワインを楽しむことも。いつ訪れても新鮮な卵料理に出会える。
店舗データ｜＆ Ovo（アンド オーヴォ）
TEL.050-1724-6011
住所／東京都中央区築地2-14-6 CAMEL 築地1・2F
営業時間／朝食7:00〜10:30※土・日・祝8:00〜 ランチ11:00〜14:30 カフェ15:00〜17:30 ディナー17:30〜22:00※日・祝〜21:00
定休日／なし
メニュー例／自家製パン2種とサラダ、スープ、ドリンク付きのモーニングプレート1,480円
アクセス／築地駅よりすぐ
◆【2024年9月OPEN｜BISTRO&CAFE Bonheur】
旬野菜を主役にしたワインとのペアリング
ワインに合うものをテーマに、契約農家直送の無農薬野菜を使った料理をメインに据えたカジュアルビストロ。野菜ごとに火入れや切り方を変え、素材の甘みと香りを最大限に引き出す。白ワインと合わせれば、さらに軽やかで奥行きある味わいに。自然の恵み本来の持ち味を尊重した料理が心と体を元気にしてくれる。
店舗データ｜BISTRO&CAFE Bonheur（ビストロアンドカフェ ボヌール）
TEL.03-6264-6375
住所／東京都港区東新橋1-8-2カレッタ汐留1F
営業時間／ランチ火〜日11:30〜14:00 カフェ土・日16:00〜17:30 ディナー火〜土17:30〜22:30
定休日／月
メニュー例／ビーツやナスなど旬野菜約8種を使う本日の野菜のグリル盛り合わせ3,920円〜、“白ワインに合う”4種盛1,680円、グラスワイン700円〜
アクセス／汐留駅より徒歩3分
◆【2024年9月OPEN｜GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-】
薪火で燻香を味わうランチビュッフェ
「三井ガーデンホテル銀座築地」の最上階にある薪火レストラン。和洋中の本格料理を薪火で仕上げ、香ばしさとうまみが際立つ料理をいただける。ランチでは10種類ほどから選べるメイン・前菜、加えてサラダ・デザートのビュッフェ付き。カウンターには季節の食材を使った副菜やスープが並び、少しずつ多彩な味を楽しめるのが嬉しい。
店舗データ｜GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-（ギンザ オノ グラティア ? スモーク ダイニング ?）
TEL.03-3545-9073
住所／東京都中央区築地4-7-1三井ガーデンホテル銀座築地14F
営業時間／朝食7:00〜11:00 ランチ11:15〜15:30 ディナー17:00〜23:00
定休日／なし
メニュー例／ランチビュッフェ2,980円
アクセス／築地駅より徒歩4分
◆【2025年3月OPEN｜GINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERY】
サイフォンコーヒーが楽しめる高級食パンの新機軸
高級食パン専門店「銀座に志かわ」が手がける新業態のロースタリーカフェ。提供するのは、水にこだわった自慢の食パンと相性のよさを第一に考えたスペシャルティコーヒー。サイフォンで抽出し、澄んだ酸味や深い余韻を引き出した1杯が、ほんのりと甘みを帯びたパンとよく合う。また軽食にはふんわり卵や奈良漬のサンドを用意し、いずれも焼きたての生地を使っているのも特徴。こだわりのコーヒーを片手に、高級食パンとのマリアージュを楽しんで。
店舗データ｜GINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERY（ギンザ ニシカワ コーヒー ロースタリー）
TEL.03-6264-2421
住所／東京都中央区築地2-15-17築地食パンビル1F
営業時間／8:30〜20:00
定休日／不定
メニュー例／味玉たまごサンド、奈良漬たまごサンド各600円
アクセス／築地駅より徒歩3分
◆
