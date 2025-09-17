アメリカの人気ハンバーガーチェーン「バーガーキング」。国内の店舗数は2019年から2025年にかけて77店から296店へと約3.5倍に増加し、2028年末までに全国600店の展開を目指しています。そんなバーガーキング躍進の立役者が、ビーケージャパンホールディングス代表取締役社長の野村一裕さん。急成長をとげるバーガーキングですが、1993年に日本に上陸してからは、経営不振で撤退と再進出を繰り返してきました。“賛否両論”とも言われるマーケティング施策で多くのファンを獲得してきた野村さんに、挑戦するためのマインドについて伺いました。

「誰よりも食べてやる」。泥臭く郷に入っていく、野村一裕社長のマイルール

Q.15年務めたキリンビールを辞め、ビーケージャパンホールディングスに入社してからは、右も左もわからないなかで何から始めたのでしょうか。

当時のバーガーキングは新商品を出しているわけでもないし、面白いことをやっているわけでもない。ただ、おいしいハンバーガーがあるだけ。つまり、何も仕掛けなければ数字は上がりません。

そのなかで、私が納得させないといけない相手は、現場を知る人たちでした。本社にいるのは店舗を経験してきた人がほとんどです。現場を知らない私がどんなにいいアイデアを口にしたところで、誰にも響かないということは痛いほど感じていました。

これは、キリンビールのときにも同じように感じていたことでもあります。さまざまな量販店や卸とのお付き合いがありましたが、彼らには彼らの流儀があるんです。

そこで、「誰よりも食べてやる」と思って店に足を運びました 。半年間で体重が100kgを超えるほど、毎日のようにハンバーガーを食べ、店の様子やお客さんを観察し続けました。

ハンバーガーを誰よりも食べるところから始まった、バーガーキングの復活劇。2019年から2025年にかけて店舗数は77店から296店へ（提供：株式会社ビーケージャパンホールディングス）。

ホンダの創業者である本田宗一郎さんは、バイクがカーブするときにタイヤがどのくらい地面と接着しているかを、自ら地面に顔をつけて見ていたと言います。本気でやるなら、そこまでやるべきだと思っていました。

シャープさがなくなるならやめる。51%が賛成すれば、それは“成功”

Q.バーガーキングが復活成長を遂げるなかで、最もチャレンジングだったことは何でしたか。

まず、「バーガーキングがチャレンジャーになるべき」と方針を固めました。ファストフード業界において、マクドナルドがNo.1であることは揺るぎません。さらにメイド・イン・ジャパンにこだわったモスバーガーと、チキン一筋のKFC。この2社はマクドナルドとは違う路線で戦っています。でも、バーガーキングなら、違う角度からチャレンジャーとして切り込むことができるんじゃないかと思ったんです。

そこで、あえてマクドナルドの近くにいるような見せ方をしたことによって、大きな“まやかし”を作りました。マーケティングにおいて大事なのは、キャラクター性です。まずは、どんなキャラクターなのかをマスに対して浸透させることを意識していました。

そのなかで、インパクトの大きかった施策が、秋葉原のバーガーキングの店舗のそばにあったマクドナルドが閉店するタイミングでポスターを掲示したことです。

あれは夕方の18時から24時間のみ掲出しました。

あれよあれよという間に拡散されて、メディアに取り上げられ、大きな話題となりました。

実際に掲示したポスター。SNSでみるみるうちに拡散された（提供：株式会社ビーケージャパンホールディングス）。

賛否両論ありましたが、どう思うかはお客様次第。あれからさまざまな施策を行ってきましたが、何をするにも 51%の過半数が賛成してくれればいい と思っています。

誰かを傷つけることはあってはならないので、なるべく削ぎ落とす。ただし、削ぎ落としすぎてシャープさがなくなるのであれば、いっそやめてしまうか、思い切ってやるかの2択しかありません。

怖いときは怖がればいい。でも目の前の扉を開けるのは自分自身

Q.「挑戦したいけれど一歩が踏み出せない」20・30代のビジネスパーソンに、メッセージをお願いします。

スティーブ・ジョブズの言葉で、「あなたの時間は限られている、だから他人のために生きるという無駄なことはやめろ。ドグマにとらわれるな。それは他人の考えに従って生きるということだ。」というものがあります。この言葉に出会ったのが、キリンビール在籍中にMBAを取得したとき。私が転職を決めたのは、その4年後です。

当時の私は37歳で、安定して月給ももらっているし、楽しく仕事もしてきた。いろんな人に出会ったし、いろんな経験もしてきました。でも、だからって何なんだ、とふと我に返ったんですよね。世間に対して、自分は何もできていないように感じました。

誰もが何かを成し遂げるべきだとは思っていません。怖いんだったら怖がればいいし、リスクを取りたくないんだったら取らなくてもいい。ただ、 目の前には必ず扉があって、その扉を開くか開かないのかを決めるのは自分自身 なのだと伝えたいです。

成功する保障は何もないけれど、ドアを開けてみたときに、もしかしたら違う世界が広がっているかもしれない。50歳近くなってきましたが、私もまだまだ大きな夢を見ています。「海外ブランドを日本に持ってきて成功させたい」という目標も抱いているので、これからも扉を開き続けたいと思います。