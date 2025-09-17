2025年最新！台湾茶と点心を気軽に味わえる、日本橋・兜町の注目店
2025年8月、日本橋・兜町にオープンした「可視化飯店（かしかはんてん）」は、カジュアルにアジアのお茶と食の世界を感じられると開店直後から話題沸騰中！ 人気店「CASICA」による注目の新店をご紹介します。
国産の鶏肉を使い、朝鮮人参やクコの実など栄養価の高い食材とともにじっくりと蒸しあげた、鶏モモ肉と棗の紹興酒蒸し1000円。素材の滋味が溶けあい、食べて内側から整うような、やさしく奥深い味わい
日常の中で思考や感性をはぐくむ、“アジアの中の東京”
お茶は好き。味わいも飲むひとときも。だけど中国茶や台湾茶となると、作法や道具がなんだかむずかしそうで…そんなあなたにぜひ耳打ちしたいのは、今話題の兜町エリアに新しくオープンしたレストラン「可視化飯店」。そう、ここはアジアのお茶と食の世界をカジュアルに嗜める、極上の“はじめの第一歩”。
上／ふわとろの食感＋柑橘マーマレードのコンビが口の中で嬉しくとろける陳皮の杏仁豆腐600円 下／空間を温和に包む円卓で
「あのときの風景が、すごく美しく見えたんです」。ディレクションを手がける鈴木善雄さんと引田舞さんが、買い付けのため台湾に訪れたときのこと。「さまざまなものがあるようなマーケットだったんですが、みんな茶器を使って、ちゃんとお茶を淹れて飲んでいて。きっと彼らにとっては、それが普通なんだと思います」。当たり前の日常で、気取らず根付く美しいお茶文化。「この肩の力を抜いた感じが、スタートラインになったらいいなと」
上／使っている茶器の一部は購入も可能 下／食とモノの複合型店舗「CASICA KABUTOCHO」にあり、荒物雑貨やアートピースなども扱う
喫茶時間に供されるのは、台北で茶藝館を営む「謝シェ 小シャオマン曼」さんが監修したお茶。一煎目でスタッフが丁寧に淹れ方を教えてくれる。
ランチやディナータイムも充実。蒸し料理から点心まで、さまざまな土地と食材、調理法で作られた料理は器のしつらえもふくめておいしく、ときめく思いを、隣接するショップで晴らすことができる。
通底するのは古きと新しき、日常と非日常、日本とアジア、境界線をないまぜにした中から生まれる混沌と、そこから生まれる美意識。
スポットデータ｜可視化飯店（茅場町駅）
TEL.03-6231-1128
住所／東京都中央区日本橋兜町5-1兜町第1平和ビル
営業時間／11:00〜14:00（13:15LO） 14:00〜17:00（15:30LO） 18:00〜22:00 ※ 日・祝〜21:00（フード1時間前LO、ドリンク30分前LO）
定休日／月・第2、4火※月祝の場合翌休
価格例／鶏モモ肉と棗の紹興酒蒸し1000円
アクセス／茅場町駅より徒歩2分、日本橋駅より徒歩4分
