有吉弘行『有吉メモ』10・15発売 カバー＆特典公開「メモすることで私は怒りが和らぎます」【コメントあり】
お笑い芸人の有吉弘行が10月15日、自身が日々書き留めたメモの数々をまとめた『有吉メモ』を書籍として発売する。そのカバーが公開された。
【画像】『有吉メモ』“限定”購入特典（3種）
同作は、双葉社文芸総合サイトCOLORFULにて連載中の企画をまとめた内容。「個性は自己主張。」「カフェで打ち合わせしてる人、情報漏洩すごいよ。」「枕は一生自分に合うものはない。」など、有吉の心にうつりゆくよしなしごとが存分に楽しめる内容となっている。
また、読者自身のメモも書き綴ることができるオリジナルメモ帳でもある。日記のように毎日使うもよし、何か気付いたときに書き留めるために使うもよし。有吉の“心のおもらし”とともに、自分だけのオリジナルの1冊を作り上げることができる。
カバーの中央には有吉を彷彿とさせる顔のイラストが。シニカルな目線で世の中を斜めに見ながらも、どこか温かみのある目は、まさに「有吉メモ」を体現してるといえる。
購入特典として、書店3チェーン限定のステッカーを配布。ステッカーは、有吉メモの中の一部を有吉が直筆で書かれた貴重なものとなっている。サイズは、スマホにも入る横40mm×縦95mm。スマホの背面に挟むもよし、ノートPCに貼るもよし、「有吉メモ」のしおり代わりに使うもよし。なお、文言はシークレットとなっている。
■著者・有吉弘行コメント（「はじめに」より）
メモすることで私は怒りが和らぎます。日々イライラしたことがメモすることによって少し和らぐというか、自分の中で『ネタになったな』と、感情が整理されていく感覚です。
もうなんでもいいんです。別にメモなんて偉そうなものでもないんで。何も考えずとにかくなんでも書いてみてください。
便所の落書きと一緒です。なんか余白あるから、うんこでもいいから書いとこう、ぐらいの気持ちで書いてみてください
