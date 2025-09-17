¥«¥Ö¥¹¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¡ª¹äÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¹¶Î¬¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï5»î¹çÏ¢Â³·ç¾ì
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹ 4¡½1 ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¡¡¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è2°Ì¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ò4¡½1¤ÇÇË¤ê3Ï¢¾¡¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¡É¤È¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¶è¤Ï¼ó°Ì¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬´û¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÀèÈ¯¡¢¹äÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò½øÈ×¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î1ÈÖ¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤¬4µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀÊ¤Ø¹â¡¹¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤àÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é6ÈÖ¡¦¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Îº¸Å¬»þÂÇ¤Ç¤³¤Î²ó2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡1¡½2¤Î2²ó¤Ë¤â1»à¤«¤é¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢2ÈÖ¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢3ÈÖ¡¦¥Ï¥Ã¥×¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç3ÅÀÌÜ¡£¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò4²óÅÓÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¡¢5²ó¤Ë¤â¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Î±¦µ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¥Û¡¼¥È¥ó¤Ï5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ¡£¤½¤Î¸å¤â4Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï5»î¹çÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î±óÀ¬¤Ë¤ÏÆ±¹Ô¤·¡¢Á°Æü15Æü¤Ë¤Ï4Æü¤Ö¤ê¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£