ウィンザー城に投影された、トランプ米大統領と性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告の映像＝１６日/Phil Noble/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領と性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告との関係に注目を集めるために英ウィンザー城の壁に映像を投影したとして、英警察は１６日、政治活動家の４人を逮捕した。

テムズバレー警察によると、成人４人は、公の場での人目を引く行為に続く悪意のある通信の疑いで逮捕された。１６日夜の時点でも勾留されたままとなっている。

デモを主導したのは「レッド・バイ・ドンキーズ」と名乗る団体で、トランプ氏が英国に国賓として到着した直後に行動を開始した。トランプ氏とメラニア夫人は１７日にウィンザー城を訪問する予定となっている。

警察幹部は声明で「ウィンザー城周辺での無許可の活動を極めて重大に受け止める。警官は迅速に対応し、投影を中止させ、４人を逮捕した」と述べた。

城の壁には、エプスタイン事件に関する報道や、トランプ氏とエプスタイン元被告が笑顔で並ぶ写真、エプスタイン元被告の５０歳の誕生日に贈られた手紙の複製が投影された。この手紙には女性のシルエットとトランプ氏の署名に似たサインが記されているが、トランプ氏は書いたこと否定している。