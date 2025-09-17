９月16日深夜、『クロナダル』（テレビ朝日系）が放送。お笑い芸人のクロちゃん（安田大サーカス）が現役大学院生のグラドルとキスをして「ワンチャンありそう」と手ごたえを語る一幕があった。

【映像】クロちゃんの新彼女候補の現役大学院生グラドル

今回番組では“クロちゃんを惚れさせたら100万円『クロLOVE』”を開催。真実の愛を求めるクロちゃんが今最も彼女にしたい4人の女性が集結し、クロちゃんをガチで惚れさせるため3つのゲームに挑戦することになった。果たして、クロちゃんは真実の愛を見つけることが出来るのか！？最後の1人まで勝ち残れば賞金100万円が手に入る。

その中の1人に選ばれたのは現役大学院生グラドル・新田ゆう。過去に自宅ロケでお宅訪問した際には性欲の強さやノリの良さを感じ、クロちゃんは「正直ヤれそうじゃないですか。ワンチャンありそう」と手ごたえを感じていた。

そしてクロちゃんの身体に付けられた付箋を口で剥がす『身体付箋剥がしゲーム』ではクロちゃんを寝かせた体制で汗の染みた脇の付箋を剥がすなど、かなりのファイトを見せる新田。

その後も2人きりでプールに入りクロちゃんにアピールする『プールサイドでLOVETALK』ではクロちゃんからモラハラみある突然の帰宅宣言を受けるも、新田は「ちゃんと話し合おう」としおらしく引き止め、突如寒がるクロちゃんを抱きしめ温めた。

さらに最後に行われた真実の愛を語る『愛してるゲーム』ではクロちゃんの鼻にキスをして勝負に出る新田。しかし努力も虚しく100万円ゲットならず、その理由についてクロちゃんは「キスは神聖なものだから付き合ってないのにしちゃだめ」と語り「ゆうちゃんは100万円とか関係なく、どっかでワンチャンありそうだから大丈夫」とふざけた感想を残した。