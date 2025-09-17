フリーアナウンサーの豊崎由里絵が17日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。

16日に東京・国立競技場で行われた世界陸上男子110メートル障害決勝で5位に入賞した村竹ラシッドの健闘をたたえた。銅メダルまでわずか0・06秒差の大激戦を見ていたという。

「途中まで本当にメダルに手が届くって思って。応援させてもらえて、こっちもすごく楽しかったです。『これだけ応援してもらえて、だからこそ、メダルが欲しかった』っておっしゃってましたけど、こちらこそ応援させてくれてありがとうって感じですよね。幸せをたくさんもらったと思いますし、これからも応援したい」とうれしそうだった。

村竹は競技後、「本気でメダルを取りに1年間必死に練習して、本当に何が足りなかったんだろうな。すみません。自分の足が持つ限り何年かかってでもメダルを取りたいと思いました」と涙を流しながら絞り出すように言った。

起業家の成田修造氏は、「応援したくなる選手ですよね。すごく次にもつながるし、感動を与える選手。勝ち負け以前に」と話していた。