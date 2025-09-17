ドジャースの大谷翔平投手（３１）に新たなライバル登場か。ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）にダイヤモンドバックスのヘラルド・ペルドモ内野手（２５）を「比較的無名だったが、ナ・リーグのＭＶＰ候補に浮上した」と報じた。

「ダイヤモンドバックスの遊撃手はトレード期限で売り手に回ったものの、ナ・リーグのワイルドカード争いに加わっているチームに貢献し、野球界最高の選手の一人として頭角を現してきた」

チームはトレード期限が終了した８月１日（同２日）時点で５１勝５８敗のワイルドカード圏内まで９ゲーム差だったが、１５日（同１６日）のジャイアンツ戦に勝ち、７６勝７５敗でワイルドカード３位のメッツに１．５ゲーム差に接近した。

ペルドモは個人タイトル争いに絡んでいないものの、オールスター戦後、５４試合で打率３割３分３厘、９本塁打、３２打点、３２四球、１３盗塁をマーク。１番打者としてチームを引っ張っているのは間違いない。成績比較では大谷の打率２割８分１厘、１５９安打、２２二塁打、１９盗塁に対して打率２割９分、１６０安打、２８二塁打、２６盗塁と上回っている。

しかし、あくまでも「ＭＶＰ候補に浮上」だ。ＭＬＢ公式の報道後、複数のメディアが後追いしたが、米スポーツサイトの「スポーティングニュース」は「ペルドモはＭＶＰを獲得することはない」、米メディアの「ニューズウィーク」も「ペルドモは後半戦の活躍でＭＶＰ候補に名を連ねる存在となったがシュワバーや大谷を抑えて受賞する可能性は極めて低い」と指摘した。来季以降が楽しみな存在ということだ。