ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）メンバーHOSHI（ホシ）が16日、韓国軍隊に入隊した。入隊を記念し、寄付をした。韓国メディアが報じた。

韓国の「愛の実社会福祉共同募金会」は16日「HOSHIさんが、ザンビア・ウンドラ地域の公立学校建築のために1億ウォン（約1000万円）を寄付し、最近着工式を行った」と明らかにした。

今回の寄付は、24年のラオス国立孤児学校建築支援に続き、2度目の海外学校建築支援。現地小学生約350人のための教室新築および既存教室、孤児院の改築に使われる予定だ。

HOSHIは入隊前に「劣悪な環境で成長する子供たちに力と応援を伝えたい。新しい教室で子供たちがより健康に夢を育てていくことを願っています」と伝えた。

韓国テレビ局のSBSは17日「HOSHIは、21年には高額寄付者の集い『アーナーソサエティー』会員として加入し、SEVENTEENのメンバーたちとともにユネスコ青年親善大使としても活動している」と伝えた。

またHOSHIは入隊当日、各オンライン音源サイトを通じてソロ新曲「TAKE A SHOT」を発表した。同メディアは「レイジージャンル基盤のヒップホップトラックで、強烈なラップとシンセサウンド、ギター演奏が調和した曲」と説明した。同曲は、デビュー10周年のHOSHIが、直接作詞に参加した。

HOSHIは、SEVENTEENの中で、JEONGHAN（ジョンハン）、WONWOO（ウォヌ）、WOOZI（ウジ）に続き、4人目の入隊となった。