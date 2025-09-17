ÌÊÌð¤ê¤µ¤µ¤ó¡Ö·ã¤·¤¯ßê¤á¤¯Ã»¤¤Ì¿¡× Á°ºî¤«¤é6Ç¯¡¢Æ±À¤Î½ã°¦ºÆ¤Ó
¡¡ÅçÀ¶¡Ê¤·¤Þ¤»¡ËÎø°¦Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÀ¸¤Î¤ßÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤«¤é£¶Ç¯¡¢ÌÊÌð¤ê¤µ¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó½÷ÀÆ±»Î¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡££¶£°£°¥Ú¡¼¥¸¤òÄ¶¤¹Ä¹ÊÔ¡Ö·ã¤·¤¯ßê¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯Ã»¤¤Ì¿¡×¡ÊÊ¸·Ý½Õ½©¡Ë¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤«¤é¥¢¥é¥µ¡¼¤Ë»ê¤ë£²¿Í¤Î½÷À¤Î´Ø·¸À¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÉ¤Ã¤¿¡¢¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Î½ã°¦¾®Àâ¤À¡£
¡¡¡ÖÁ°ºî¤Ï¿´¤âÂÎ¤â½¼¼Â¤·¤¿ÀÄ½Õ´ü¤Î½÷À£²¿Í¤¬Æü¸þ¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¡Ë¤Ç°¦¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÆü±¢¤ÎÎø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÉñÂæ¤ÏÊ¿À®½é´ü¤ÎµþÅÔ¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢°Õ¤Ë±è¤ï¤Ì¤Þ¤ÞÆþ³Ø¼°¤ËÎ×¤ó¤Àµ×Çµ¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎåÅ¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤Ò¤«¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉÒ´¶¤Ç²÷³è¤ÊåÅ¤È²ÈÄí²ÊÉô¤ÇÃÏÌ£¤Ë²á¤´¤¹µ×Çµ¤Ï¹»Æâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬ÄÌ¤¸¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ÏÍ§¾ð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ÖÍ§Ã£¤ÈÎø¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦°ìÃÊ³¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¡£ÃË»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤åÅ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ëµ×Çµ¤Î¤È¤Þ¤É¤¤¤È¡¢µ×Çµ¤ò¥«¥Î¥¸¥ç¤Î¤è¤¦¤ËÇû¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤åÅ¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤«¤éÀ®Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£²¿Í¤ÎÎø¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤À¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢ÉÕ¤¤¤¿Î¥¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Ë¤«¤·¤Þ¤·¤¤Ãæ³Ø»þÂå¡£¡Ò¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢¶¸¤Ã¤¿°¦¾ð¤È»×¤ï¤ì¤Æ¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ó¤È¤Ó¤¯¤Ä¤¯µ×Çµ¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÛÊü¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦åÅ¡£À¤ÎÌÜ³Ð¤á¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤Ï¤«¤ë£²¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢½é¡¹¤·¤¯¤â´±Ç½À¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÐ¸«¤ÏÆ±À°¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£åÅ¤Î½Ð¼«¤òÃÎ¤ëµ×Çµ¤ÎÊì¤Ï¸À¤¦¡£¡Ò¤¢¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¤Î»Ò¡¢»×¤Æ¤¿¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»Ò¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¡Ó¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï¿Í¸¢³Ø½¬¤È¾Î¤·¤¿¡Öº¹ÊÌ¤òÌµ¤¯¤¹¤¿¤á¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶µ»Õ¤âÀ¸ÅÌ¤â¤É¤³¤«·¿ÄÌ¤ê¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¡¼¥É¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊµþÅÔ¤Î³¹¤Ç±£Èù¤ËÎø¤ò°é¤à£²¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¾ï¤ÏÊ¿À®½é´ü¤ÎÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¼ñ¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï£±£¹£¸£´Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÌÊÌð¤µ¤ó¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎÀßÄê¡£¥³¥®¥ã¥ë¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢£Ð£Õ£Æ£Æ£Ù¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î½ã¿¿¡×¡¢±Ç²è¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î£Ã£Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃº»À°ûÎÁ¥ß¥¹¥Æ¥£¥ª¡Ä¡Ä¡£¸ÇÍÌ¾»ì¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢»þÂåÁê¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ö»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤¹¤´¤¯¸ÄÀÅª¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦£²£°ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤«À¸¤µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
¡¡À¤´ÖÂÎ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëµ×Çµ¤ÈËÛÊü¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦åÅ¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¤ò¤Ä¤²¤ë¤³¤í¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·èÄêÅª¤ÊµµÎö¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é½½¿ôÇ¯¡¢£³£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤ÏÅìµþ¤Ç»×¤ï¤ÌºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£»°½½Ï©¡Ê¤ß¤½¤¸¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢À¤´Ö¤Ë¤â¤Þ¤ì¡¢ßê¤á¤¯»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿£²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÎø¾ð¤¬¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤ë¡½¡½¡ÖÀ¸¤Î¤ßÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿Îø°¦¤Î»Ñ¤ÏÁê¼ê¤ÎÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ÉáÊ×À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÌÊÌð¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÁ°ºî¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÃË½÷´Ö¤Ç¤âÆ±À´Ö¤Ç¤âÎø°¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍðË½¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜºî¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÌîÇÈ·òÍ´¡Ë¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯9·î10Æü·ÇºÜ