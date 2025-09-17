FUJIWARA藤本敏史、次女とおそろコーデの2ショット公開「12時間遊んだ」ディズニーランド満喫
【モデルプレス＝2025/09/17】お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が9月16日、自身のInstagramを更新。次女との東京ディズニーランドでの2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤本敏史、スタイル抜群次女とディズニー満喫
藤本は「次女とおそろコーデでランドにインパ！」とディズニーランドを満喫したことを報告。「開園から閉園まで12時間遊んだってばよー」と長時間にわたって楽しんだ様子を明かし、おそろいの白Tシャツを着た次女とシンデレラ城をバックにした2ショットなどを公開している。
この投稿に、ファンからは「なんて可愛い親子」「微笑ましい」「仲良しぶりが伝わる」「優しいパパ」「生まれ変わったらフジモンの子供になりたい」「楽しそう」といった声が上がっている。
藤本は元タレントの木下優樹菜と2010年8月に結婚し、2012年8月に長女、2015年11月に次女が誕生。2019年12月に離婚したが、木下が親権を持つ長女と次女とは現在も交流が続いている。（modelpress編集部）
