親が口にする「大丈夫」という言葉は、つい安心しがちです。しかし、その笑顔の裏には、子に心配をかけたくないという想いから、本音を隠しているケースは少なくありません。ある親子のケースをみていきましょう。

「心配なんていらない」と笑う母に安心していたが…

都内のメーカーに勤務する田中健一さん（50歳・仮名）。3年前に父が亡くなってからは電車で1時間ほどの実家でひとりで暮らす母・トシ子さん（79歳・仮名）に、月に1、2度は会いに行っていました。「やはり高齢者のひとり暮らしですから、心配なので」と健一さん。しかし家は常に整理整頓が行き届き、「心配なんていらないよ、何も変わらないから」と笑う母。息子が来るたびに、テーブルには手料理が何皿も並べてもてなしてくれます。その「いつも通り」の光景に、安心感を抱いていたといいます。

しかし何気ない会話のなかに、ちょっとした変化を感じていたといいます。それは、ある休日のこと。健一さんが「最近、趣味の手芸はしているの？」と尋ねると、トシ子さんは笑いながら、使い古した道具を指さします。「もう目も悪くなったし、材料も高くてね。今は古い布で繕い物をするくらいよ」。かつては季節の花や動物を生き生きと刺繍し、健一さんの子どもたちに手作りの小物を贈ってくれるのが母の楽しみでした。その楽しみを、知らず知らずのうちにやめていたのです。

さらに、昔は仲の良かった友人との付き合いが減っていることに気づいた健一さんが「今度、XXさんたちと食事にでも行ったら？」と促します。するとトシ子さんは、「みんなでバス旅行に行こうって誘われたんだけど、なんだか疲れちゃうからって断ったのよ」と、曖昧な理由で言葉を濁しました。

そんなトシ子さんの反応に、どこかもやもやとしたという健一さん。このあと、近所の人と世間話をしているトシ子さんの声がうっすらと聞こえてきてハッとしたといいます。話は、そのとき話題になっていた“給付金”のこと。

「一過性の支援ではまったく意味がないわ」

「あと、2万円ほど、あれば楽なんだけど」

その言葉を聞き、母が「疲れるから」「もう歳だから」という理由で諦めているのではなく、本当はお金が足りずに生活が苦しいのではないかという疑念がわいてきました。そして悪いと思いつつ、タンスにしまっている預金通帳をこっそりと見てみると……。

「母は月に15万円くらい年金をもらっているから大丈夫、と言っていましたが……年金支給日に振り込まれていたのは16万円ほど。これは2ヵ月分だから月8万円。これで何とかやりくりをしていたんですね」

年金世代の生活は、想像以上に厳しい

総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』よると、65歳以上の単身高齢者（女性）の平均的な消費支出は月15万5,923円。また厚生労働省『令和6年国民生活基礎調査』によると、収入は年金のみという高齢者は43.4％。平均的な生活を送るのであれば、毎月5.6万円もの預貯金を取り崩さないといけない、という状況の高齢者が4割強ということになります。

また同じ厚生労働省の調査では、高齢世帯の25.2％、実に4世帯に1世帯が「生活が大変苦しい」と回答。この物価高のなか、収入が限られる高齢者世帯は追い詰められています。

また生命保険文化センター『生活保障に関する調査（2022年度）』では、夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考える最低日常生活費は月額平均23.2万円、ゆとりある生活を送るためには月額平均37.9万円。この差額からも、多くの人が理想とする生活と現実との間に大きな隔たりがあることがうかがえます。

こうした経済的な厳しさがありながら、親は子どもに「助けて」とはなかなか言えないもの。そこには「子どもに迷惑や心配をかけたくない」という親心や、「これくらいのことで弱音を吐きたくない」というプライドがあるのでしょう。一方で、子どもとしても「親が大丈夫と言っているのであれば大丈夫だろう」と楽観視するもの。そうなると、SOSのサインを見逃してしまうことも。

年金で生計を立てている高齢者の暮らしは、てっきり現役世代よりも楽だと思っていたという健一さん。しかし、生活を切り詰めて、切り詰めて、それでも息子には安心させたいと笑顔を向ける……そんな事実を知り、母への申し訳なさと自分の不甲斐なさに、涙が止まりませんでした。

正面切って「お金、困っているんだろ」といっても、母が首を縦に振ることはないことはよく知っています。どうしたらさりげなく母をサポートできるか――いろいろと考えを巡らせているといいます。

［参考資料］

総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』

厚生労働省『令和6年国民生活基礎調査』