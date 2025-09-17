テレ東の中根舞美アナが“ドラマ初出演”、楽しみだった現場がアウェイで「心臓バクバク」

テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、9月16日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。初めてドラマに出ることになったと語った。



番組の恒例となりつつある、中根舞美アナの冒頭の「ちょっとおふたり、聞いてくださいよ」という切り出しから、「今度、なんと初めてドラマにちょっと映るんです」と、連続ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」（主演：鈴木愛理／10月8日スタート）にアナウンサー役として出演すると話す。



中根アナは「すっごい緊張するじゃないですか。で、ドラマも好きだからめっちゃ楽しみ！って（現場に）行ったんですよ。誰も気付いてないというか。控え室ってどこなんだろうと思って、『控え室ってどこなんですかね？』って聞いたら、『あ、劇団ひまわりの方はあちらです』って。ヤバい！アウェイだ！と思ってその時点で心臓バクバク」と思ったと語った。