Ìó382Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡È¿·¡É¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×È¯É½¡ª Á´Ä¹4.7m¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡É¡ß¡ÖÀº×û2ÃÊ¥é¥¤¥È´é¡×ºÎÍÑ¤Î¡Ö3Îó¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¡ÈÂçÄêÈÖ¡É¡×½é¤Î²þÎÉ¡ª ÅÐ¾ì3Ç¯¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«
¿·¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×ÅÐ¾ì¡ª ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯9·î2Æü¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ç°ìÉô²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¥¨¥¢¥í»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï2001Ç¯11·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·»Äï¼Ö¡Ö¥Î¥¢¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¥Î¥¢¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥¨¡¼¥¹¥Î¥¢¡×¤ò°ì¿·¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ËÄã¾²¤ÎFF¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÈÄã¾²²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Û¤É¤è¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¡¢ÊØÍø¤ÊÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¿Íµ¤¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¥¢¤È¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¶¦ÄÌ¼Ö¼ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ç¤ÏÀº×û¤ÊÉ½¾ð¤Î2ÃÊ¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥Ã¥¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2022Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿4ÂåÌÜ¡£¡ÖTNGA¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤âµ¡Ç½¤ò½ÏÀ®¤µ¤»¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤È±¿Å¾»þ¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4695mm¡ßÁ´Éý1730mm¡ßÁ´¹â1895-1925mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¡£Á´¥â¥Ç¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¼ÖÉý¤¬1700mm¤òÄ¶¤¨¡¢3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Ä¹¤Ê¤É¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¡¢¼è¤ê²ó¤·¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢4WD¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¸½¹Ô·¿ÅÐ¾ì¤«¤é3Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ìÉô²þÎÉ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ËÁõÈ÷¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ETC2.0¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖS-Z¡×¤Ç¤Ï½¾Íè¡¢ÆâÂ¢¥Ê¥Óµ¡Ç½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡×¤¬¡¢¥Ê¥Óµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªPlus¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¥Õ¥ë¥»¥°TV¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¥Ê¥Óµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿S-Z¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¡×¤¬Ã±ÆÈ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÁªÂò»è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê½ÂÂÚ»þ»Ù±ç¡Ë¡Ü¶ÛµÞ»þÁàÂÉ»Ù±ç¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÁàÂÉµ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¡Ü¥Õ¥í¥ó¥È¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥é¡¼¥È¡ÊFCTA¡Ë¡Ü¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥È¡Ü¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤È¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ü¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ê¾²²¼Æ©²áÉ½¼¨µ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡Ü¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¡ÊPKSB¡¦¸åÊýÊâ¹Ô¼Ô¡Ü¼þ°ÏÀÅ»ßÊª¡Ë¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¡ÖµëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡×¤òÀßÄê¡£¤³¤ì¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤¿±äÄ¹¥³¡¼¥É¤ò¼Ö³°¤Ç³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤ÇÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï4¿§¤Î¤ß¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥á¥¿¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¿§¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤¬¿·¿§¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥Ö¥°¥ì¡¼¡×¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖS-G¡×¡¢¾åµé¤Î¡ÖS-Z¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¡£¾è¼ÖÄê°÷¤ÏS-Z¤¬7¿Í¾è¤ê¤Î¤ß¤Ç¡¢S-G¤Ï7¿Í¾è¤ê¤È8¿Í¾è¤ê¤òÀßÄê¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈFF¡¢4WD¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÉô²þÎÉ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿·¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï381Ëü5900±ß¤«¤é421Ëü9600±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£