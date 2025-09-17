¡ÖFGO¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ô¥§¥ó¥¸¥ãー/¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ11¡óOFF¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ô¥§¥ó¥¸¥ãー/¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é11¡ó¥ª¥Õ¤Î23,805±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Android/iOSÍÑFateRPG¡ÖFate/Grand Order¡×¤è¤ê¡¢¥¢¥ô¥§¥ó¥¸¥ãー¥¯¥é¥¹¤Î¥µー¥ô¥¡¥ó¥È¡Ö¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡×¤òÂè°ìºÆÎ×¤Î»Ñ¤Ç¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£±Ô¤¤´ã¸÷¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÅ»¤Ã¤¿ÂèÏ»Å·Ëâ²¦¤Î¥Î¥Ã¥Ö¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ËÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç³¤¨À¹¤ë±ê¤ÎÃæ¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÎ©¤Á»Ñ¤ò¾ð·Ê¤´¤ÈºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¹õÈ±¤ä·³Éþ¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ¡×¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤ò¡¢Ìµ¿Ô¤Î»Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿ñññð¤ÎÂæºÂ¤Ë¤ÏÅÚ¤Î¼Á´¶¤ä±ø¤·É½¸½¤òÆþ¤ì¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Öー¥Ä¤äÅá¤Î¾ä¤Ë´öÁØ¤Ë¿§¤ò½Å¤Í¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æß¤¯µ±¤¯¶âÂ°¤Î¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT