¤â¤¦¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ç¤¹¡ÄÅÔ¿´¤Î¼Â²È¡ÖÁêÂ³ÀÇ6,300Ëü±ß¡×¤òÊ§¤Ã¤Æ¶âÍ»»ñ»º¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ò70ÂåÄ¹ÃË¡Ó¡£¤µ¤é¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸½¼Â¤Ë·âÄÀ¤·¤¿¥ï¥±¡ÚÁêÂ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö¼Â²È¡×¡£»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉéÃ´¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌÐ¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£Êì¿Æ¤«¤é¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6,300Ëü±ß¤â¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤äÇ¯´Ö80Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Â²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î¡¦Á¾º¬Øª»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿Ä¹ÃË
ÁêÂ³¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤ÎÁêÂ³¡×¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÇÇº¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌÐ¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤«¤é20Ç¯Á°¡¢ÌÐ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢Êì¿Æ¡ÊÅö»þ70Âå¡¢¸½ºß¤Ï90Âå¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤ÎÌÐ¤µ¤ó¡Ê70Âå¡Ë¡¢Ëå¤µ¤ó¡Ê60Âå¡Ë¤Î3¿Í¡£ÌÐ¤µ¤ó¤âËå¤µ¤ó¤âÆÈÎ©¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï°ä¸À½ñ¤ò»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅöÊý¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºîÀ®¡£¼Â²È¤ÏÊì¿Æ¤¬ÁêÂ³¡£¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅÚÃÏ¤Ï80¡ó¸º¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤ÏÀÇ³Û·Ú¸º¤ÎÆÃÎã¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Êì¿Æ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ¤Ï¤Ê¤·¡£Âç¤¤ÊÌäÂê¤â¤Ê¤¯ÁêÂ³¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¤¤Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ë
¼Â²È¤ÎÉßÃÏ¤Ï360Ö¡£¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÄí¤Ç¤¹¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤ëÎ©ÃÏ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢Ï©Àþ²Á¤ÏÖ¤¢¤¿¤ê56Ëü±ß¡£¤·¤«¤âËèÇ¯4¡Á5¡ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤Î¤È¤¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬Â¿³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÚÃÏ³èÍÑ¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¤¿¤á¤Î²¾½»¤Þ¤¤¤äÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Äí¤Ï¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥Ç¥óÉ÷¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Êì¿Æ¤Î³Ú¤·¤ß¡£¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹Æü¡¹¤¬Êì¿Æ¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇÌÐ¤µ¤ó¤âÌµÍý¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï6,300Ëü±ß¤Ë
Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Âð¤ò´Þ¤á¤¿ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È6,300Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤ÎÀáÀÇÂÐºö¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÊý¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤Î°Õ»×¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎºîÀ®¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÏÌ´ÁêÂ³¤¬¾Ú¿Í¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡¢¸ø¾Ú¿Í¤Ë¤Ï½ÐÄ¥¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤´¼«Âð¤Ç¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤òºîÀ®¡£¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÏÄ¹ÃËÌÐ¤µ¤ó¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Ëå¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÍÂ¶â¤ÇÁ´ÂÎ¤Î3³ä¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÊì¿Æ¤«¤é¼«Âð¹ØÆþ»ñ¶â¤Ê¤É¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÛÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ä¸À½ñ¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÖÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢ÌÐ¤µ¤ó¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Âð¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬6,300Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÐ¤µ¤ó¤¬5,100Ëü±ß¡¢Ëå¤¬1,200Ëü±ß¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»»ñ»º¤Ï2¿Í¤ÇÅùÊ¬¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4,700Ëü±ß¤òÁêÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÌÐ¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Ç400Ëü±ß¤òÊä¤¨¤ÐÇ¼ÀÇ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶âÍ»»ñ»º¤Ï»Ä¤é¤º¡¢¼Â²È¤À¤±¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Â²È ¡¢ ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏÇ¯´Ö80Ëü±ß°Ê¾å
ÌäÂê¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Â²È¤Ï¶õ¤²È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤¬¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ç¤¹¡£
ÌÐ¤µ¤ó¤¬Ê§¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏÇ¯´Ö80Ëü±ß¡£Êì¿Æ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÄÂÂß¼ýÆþ¤â¤¢¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼ýÆþ¥¼¥í¤ÇÀÇ¶â¤À¤±¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼«Âð¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼Â²È¤Ë½»¤àÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1Ç¯ÌÜ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤äÅÐµ¤Î¼êÂ³¤¤Ç»þ´Ö¤¬²á¤®¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤â»þ´Ö¤Ï²á¤®¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏËèÇ¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£3Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×200Ëü±ß°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇä¤ë¡×¤«¡Ö³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤«
¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Ð¤«¤ê¡£ÅöÊý¤Ç¤ÏÇäµÑ¤È³èÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÐ¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ï¡¢¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡£¤½¤³¤ÇÁªÂò»è¤Ï¡Ö³èÍÑ¡×¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö³èÍÑ¡×¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿À¤Âå¤¬Êë¤é¤»¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡¢²»³Ú¤ä±ÇÁü¤ËÅ¬¤·¤¿ËÉ²»¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢´Ö¼è¤ê¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ê¤É¡£²ÈÂ²²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ÌÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
12À¤ÂÓ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÍø²ó¤ê11¡ó¤Î°ÂÄê»ö¶È
12À¤ÂÓ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÅ´¹üÂ¤3³¬·ú¤Æ¡¢»ö¶ÈÈñ¤Ï2²¯3,000Ëü±ß¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é35Ç¯¡¦1.5¡ó¤Î¾ò·ï¤ÇÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤â¡¢Íø²ó¤ê¤Ï11¡ó¡£½½Ê¬¤ËºÎ»»¤¬¼è¤ì¤ë»ö¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¼ý±×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÌÐ¤µ¤ó²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÃì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌÐ¤µ¤ó¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»ñ»º¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
ÌÐ¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â²È¤Ë¤Ï°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¤«¤éÇäµÑ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ ¤·¤«¤·¡¢¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä°Ý»ýÈñ¤À¤±¤¬¤«¤«¤ë ·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÉéÆ°»º¡×¤È¤Ê¤ê¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤¬¡¢ÁêÂ³¸å¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÌÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤òÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦Ãå¤¢¤ëÅÚÃÏ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ñ»º¤È¤·¤Æ¼ý±×¤òÀ¸¤à·Á¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤È¡Ö»ñ»º¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¹¥Îã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á¾º¬ Øª»Ò
¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼
ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î
ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î®
³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¢¡ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¤È¤Ï¡©¢¡
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Êµì ÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¶áÂå²½¥»¥ó¥¿¡¼¡¢retpc.jp¡ËÇ§Äê»ñ³Ê¡£¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±µÚ¤Óµ»Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Âð·ú¼è°ú»Î¡¦ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¡¦°ìµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤¬¡Ö¸øÇ§ ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç¥³¡¼¥¹¤ò½¤Î»¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÇÄ°®¤·¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²ò·è¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»ñ³Ê¤Ï1Ç¯¤´¤È¤Î¹¹¿·À©¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¹¿·Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¡×¤ÏÌäÂê²ò·è¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢ÀÇÍý»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¿¦Ì³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£