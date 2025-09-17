「お世話よろしくね！」娘一家は颯爽とハワイ旅行へ。〈年金月20万円〉犬と庭を託された73歳母「二世帯住宅」に辟易のワケ

「孫と娘のそばで暮らしたい」――そう思い二世帯住宅で暮らし始めたAさん。しかし、想像以上の家事・孫の世話・費用の負担が押し寄せ、老後は削られる一方に。家族のために選んだ暮らしが逆に重荷となった例を見ていきましょう。

「まさか、ここまで老後が削られるなんて」

そう零すのは、73歳の主婦Aさんです。夫と共に暮らすのは、2年前に建てた二世帯住宅。同じ敷地に娘一家が住んでいます。

「娘夫婦は戸建てに住みたがっていましたが、予算が足りないと相談を受けていたんです。だったら、私たちが住んでいた家を二世帯住宅にすれば？ と提案してしまった。ちょうどリフォームしたいと思っていたし、何より娘や孫の近くにいたいと思ったんです」

完全分離型の設計でプライベートも守れるはず。そう思ったAさん。建物やその他費用を含めて総額は約7,200万円。Aさん夫婦が3,000万円を一括で支払い、残りは娘夫婦がローンを組んで払うことになったのです。

しかし現実は、想像以上の依存と負担の連鎖でした。

共働きで忙しい娘夫婦は、小学生の孫の面倒をAさん夫婦に任せるようになりました。「ただいま！」と孫がAさんの家のドアを開く光景に、最初は喜びもあったといいます。

しかし、次第に日常は細かい家事で埋め尽くされるように。孫の食事や習い事の送り迎え、洗濯、掃除、買い出しの手伝い。週末には、孫を丸1日預かることも。夫婦で少し休もうとしても、スマートフォンには絶えず「お願いLINE」が届き、落ち着く暇はありません。

夏休みには娘一家はハワイ旅行に行き、その間、犬と庭の世話を任されたAさん。冒頭のように溜息が出るのも当然です。

孫費用もかさみ「離れたい」が…実行のハードルは高い

「身体的にも大変ですが、金銭的な問題もあって。孫が毎日のように来るので食費も日用品費も高くなります。お小遣いを渡したり、洋服を買ってあげたりもしますしね。離れて暮らしていた時とは『孫費用』が全然違うんです」

年金は夫婦で月20万円ほど。二世帯住居に費用を投じ、貯蓄にもそれほど余裕はありません。娘のそばで暮らすことのできる安心感、孫の成長を近くで見ることができる幸せ――。それを上回る負担に、「離れて暮らしたい」という思いが募って仕方がないといいます。

しかし、娘一家の生活を考えると、そう簡単にもいかないというAさん。また、いくら分離型といっても二世帯住宅。Aさん夫婦の建物だけを売却するのは容易ではありません。

「それに、私と夫はもう70代。いつ病気になるともわからない。いざというとき娘夫婦に助けてもらうかもしれないと思うと、なかなか本心は言えません。取り返しがつかないことをしちゃったのかもしれないな、と思っています」

完全分離型だから大丈夫……そんな見通しは甘かったと言わざるをえなかったようです。また、二世帯住宅の設計や資金計画以上に、老後に向けて必要なのは「自分たちの生活をどう守るか」という視点だと、夫婦の疲れ果てた表情が物語っています。