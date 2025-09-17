元広島東洋カープ投手 今村猛さん ３４（広島市）

２０１０年の入団以来、カープ一筋。

中継ぎとして、１６年からのセントラル・リーグ３連覇にも貢献した。２１年に現役を引退し、野球解説者などを務めながら昨年１月、広島市中区にパーソナルトレーニングジム「Ｒ―ＧＹＭ」を開いた。

出身地の長崎県に戻らず広島に残った理由は、「応援してくれた広島の人に何か恩返しがしたかった」から。野球選手として培ってきたトレーニング方法などを教えている。

「競技でいい結果を残したい」「体重を減らしたい」。利用者の目的は様々で、個別に話し合いながらトレーニング内容を決める。器具を使用する際は、正しい姿勢になっているかなどを丁寧に確認し、声かけも欠かさない。「体重が落ちて良かった」「階段の上り下りで息切れしなくなった。ありがとう」といった感謝の言葉にやりがいを感じ、利用者と選手時代の思い出話をすることもある。現役時代とはまた違った出会いを楽しんでいる。

今後は、引退したスポーツ選手に自らのノウハウを伝え、ジムの数を増やしていく考えだ。「引退後の選手たちがファンに感謝の気持ちを伝えられる場所を作っていきたい」と話す。（綾木佑我）