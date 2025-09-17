CAMPER初のコンセプトストアが渋谷PARCOに誕生！限定アイテムも

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」が、2025年9月19日(金)に渋谷PARCOへ初のコンセプトストアをオープンします。ブランド創立50周年を記念した特別な空間では、アーティストによる新作インスタレーションと共に、厳選ラインナップや限定アイテムを展開。遊び心と多様性を大切にしてきたCAMPERの新たな世界観を体感できる注目のストアです。

CAMPERコンセプトストアの魅力

CAMPER渋谷PARCOは、従来の店舗とは一線を画す新しいコンセプトストア。

無骨な素材とシンプルな什器を組み合わせた空間は、シーズンごとに変化するインスタレーションを通じてブランドの世界観を表現します。

オープニングを飾るのは「Daisy Balloon」による新作「Resonance」。シグネチャーカラーのバルーンが形を成していく幻想的な演出は、訪れる人々を魅了します。

限定モデル＆オリジナルグッズ

オープン記念には渋谷PARCO限定の特別アイテムが登場。代表的シリーズ「TWINS（WALDEN）」が37,400円で、「KARST 2」が34,100円にて数量限定発売されます。

また、29,700円（税込）以上購入した方には、オリジナルトートバッグやアートバルーンをプレゼント（先着順）。

さらにアップサイクル作品Apple bear*「Memoria」を展示し、環境とアートを融合させたCAMPERならではの魅力を発信します。

オープニング当日9月19日(金)の18:00～21:00には、音楽とドリンクを楽しめるレセプションパーティーを開催。

誰でも参加でき、アートとファッションを融合した華やかなひとときを過ごせます。店舗は渋谷PARCO 4階、営業時間は11:00～21:00。

最先端のカルチャーが集まる渋谷の中心地で、CAMPERの新しい一面を体験してみてください♡

CAMPER渋谷PARCOは、ブランド50周年を記念する特別な節目に誕生しました。限定アイテムやアップサイクル作品など、ここでしか出会えない体験が満載。

シューズだけでなく、カルチャーやアートと響き合う自由な空間で、自分らしいスタイルを見つけてみませんか？渋谷の新たなランドマークとして、CAMPERの魅力を余すことなく楽しめるはずです♪