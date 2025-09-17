º£ÅÄÈþºù¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×16¡¦£·¡ó¡¡´äÃË¤ÎÂ©»Ò¤¬Éã¤Î»à¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡Ë¤Î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè122²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬16¡¦7¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬17Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï9¡¦3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈºÇ¹â¤ÏÂè68²ó¤Î17¡¦8¡ó¡£
Ä«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¼çÂê²Î¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö»òÊª¡×¡Ê¤¿¤Þ¤â¤Î¡Ë¡£¸ì¤ê¤ÏNHKÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¿ó¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬µÞ¤¤¤ÇÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ç»à¤ó¤À´äÃË¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¢ÏÂÌÀ¡Ê1¿ÍÆóÌò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÏÂÌÀ¤Ï¤Ê¤¼Éã¤¬»à¤ó¤À¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£È¬ÌÚ¤Ï±£¤µ¤º¤Ë¡¢Èá¤·¤¤¿¿¼Â¤òÏÃ¤¹¡£