関東甲信 きょう（１７日）午後から大気の状態が不安定

気象庁によりますと、関東甲信地方では、１７日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨や非常に激しい雨、降ひょうに注意するよう呼びかけています。

【画像をみる】3時間ごとの雨と風のシミレーション 17日昼ごろから大気の状態が不安定に

【画像①】は、きょう（17日）午後8時の雨と風のシミュレーションです。

［気象概況］（9月17日 午前5時30分発表）

１７日は前線が北日本から日本海にのび、次第に南下するでしょう。関東甲信地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、１７日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





［防災事項］関東甲信地方では、１７日昼過ぎから夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨や非常に激しい雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

東海地方気象情報 （9月17日 午前4時47分発表）

東海地方では、１７日昼過ぎから１８日にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

日本海には前線があって、１８日にかけて本州付近を南下する見込みです。東海地方では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、１７日昼過ぎから１８日にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［防災事項］

竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

近畿地方気象情報 （9月17日 午前5時31分発表）

近畿地方では、１７日昼前から１８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

華中から朝鮮半島や日本海を通って東北地方にのびる前線が、１８日にかけて近畿地方を南下する見込みです。前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では、１７日昼前から１８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。



［防災事項］

竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

中国地方気象情報（9月17日 午前5時5分発表）

中国地方では、１７日朝から１８日夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

日本海にある前線が、１８日にかけて中国地方を南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、中国地方では、１７日朝から１８日夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。



［防災事項］

竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州北部地方（山口県を含む）気象情報 （9月17日午前4時51分発表）

九州北部地方では、１７日昼過ぎから１８日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

朝鮮半島にある前線が１８日にかけて九州北部地方へ南下する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、日中の強い日射の影響も加わり、九州北部地方では、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため九州北部地方では、１７日昼過ぎから１８日夜のはじめ頃にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］

落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

東北地方気象情報 （9月17日午前5時30分発表）

東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となっている所があります。１７日昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、１７日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線が華中から日本海を通って、東北北部にのびています。１７日は前線が東北地方を南下し、１８日は東北南部から東日本に南下するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方は大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

このため、東北日本海側北部では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



［雨の実況］

秋田県能代市付近では、１７日４時４０分までの１時間に約１００ミリの猛烈な雨となっています（解析雨量速報値）。



［雨の予想］

１７日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ５０ミリ

東北日本海側南部 ４０ミリ



１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ３０ミリ

東北日本海側南部 ３０ミリ



１７日６時から１８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 １００ミリ

東北日本海側南部 １００ミリ



その後、１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ５０ミリ

東北日本海側南部 ６０ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部では、１７日昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、１７日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。その後も、東北日本海側では、１８日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、東北地方では１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

北陸地方気象情報 （9月17日午前4時53分発表）

北陸地方では、１７日昼過ぎから１８日夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、１７日朝から１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

１７日は前線が日本海を南下し、１８日にかけて北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北陸地方では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１７日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ４０ミリ

富山県 ３０ミリ

石川県 ２０ミリ

福井県 ２０ミリ



１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ４０ミリ

富山県 ３０ミリ

石川県 ４０ミリ

福井県 ２０ミリ



１７日６時から１８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 １００ミリ

富山県 ６０ミリ

石川県 ６０ミリ

福井県 ４０ミリ



その後、１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 １００ミリ

富山県 ８０ミリ

石川県 １００ミリ

福井県 ５０ミリ



［防災事項］

北陸地方では、１７日昼過ぎから１８日夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１７日朝から１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

▶3時間ごとの雨と風のシミレーションをみる

１７日（水）午前９時～午後９時までのシミュレーション

▶１８日（木）午前０時～午後９時までのシミュレーション

今後の気象情報に注意してください。