マウイ島の水不足は深刻… 松山英樹が連覇を目指す来年の米男子開幕戦はカパルアでの開催を断念
16日、米国男子ツアーを統括するPGAツアーが、2026年の開幕戦で1月8?11日に行われる「ザ・セントリー」の開催地としてハワイ州マウイ島のカパルア・プランテーションコースでを見送ることを決定した。
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
マウイ島は数カ月の間、深刻な干ばつ状態が続いており、州のデータによると地域の90％、14万人以上の住民が影響を受けている。それにより節水が義務づけられているほどだ。PGAツアーは「州知事、セントリー、カパルアリゾート、マウイ郡との協議の結果、カパルアで開催しないことを決めた。これは干ばつが継続しており、節水要請から運営上の課題によるもの」との声明を発表した。カパルアの2コースは、ともに9月2日から60日間閉鎖し大会のため芝の保護を実施していた。節水義務化が進む中、カパルアや地元住民が8月、用水供給システムを管理するマウイ・ランド・アンド・パイナップル社に対し、システムの維持管理を怠ったと提訴もしている。PGAツアーは今月初旬に現地を視察。開催するために必要な業者の出荷期限が迫り、見送りを決定した。カパルアの緑豊かなフェアウェイはすでに茶色に変色している。ハワイ州知事のジョシュ・グリーン氏は「マウイ島の干ばつ状況を考慮し、PGAツアーの決定を支持する」と話した。カパルア・プランテーションでの開催が1999年から続いてきた同大会は、2025年シーズンのツアー勝者とフェデックスカップ50位まで出場できるエリート大会。シーズン1番目のシグネチャーイベントで、賞金総額も2000万ドル（約29億円）という高額大会で、今年は松山英樹が制した。なお代替えコースはまだ決まっておらず、今後発表するとされた。（文・武川玲子＝米国在住）
