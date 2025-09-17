King Gnu井口理（31）が16日、都内で行われたメジャーデビュー後初舞台＆主演作「キャッシュ・オン・デリバリー」（12月5日〜同21日まで東京・THEATER MILANO−Za、26年1月8日〜同12日までクールジャパンパーク大阪 WWホール）製作発表記者会見に出席した。

席上で、ミズ・クーパー役の明星真由美（54）が「3年前に実は離婚を経験したんですが、両親に、まだ言っていないんです」と唐突に明かした。

「キャッシュ・オン・デリバリー」は、英国の劇作家マイケル・クーニーの戯曲。井口演じるエリック・スワンが、2年前に電力公社を解雇されて以来、架空の間借り人を何人もでっちあげ、社会保障手当を不正受給し、生計を立てていたウソを重ねる姿を描いたコメディー。その内容にちなみ「最近、ついたウソは？」と質問が出た。

明星は「私は、あまりウソをつかないなぁ…と思いながら1つ、思い当たったのが3年前に実は離婚を経験したんですが、両親に、まだ言っていないんです」と口にした。

井口ら共演陣が「えーっ！？」「いいんですか？ ここで言っちゃって」と驚く中「（会見の発言は）多分、親に届かない」と言い、笑った。

その上で「今年の7、8月に公演で2週間くらい（実家に）滞在したんですけど言っていないんです。親もだんだん、夫の話をしなくなっているので、もしかして気付いているのかな？ と。このまま、結婚はなかったことにできるのかなと」と言い、笑った。