タレント菊地亜美（35）が17日までにインスタグラムを更新。女優北川景子（39）との親交を明かした。

菊地は「芸能界では先輩ですが、プライベートで仲良くさせていただいてる北川景子さんとのランチにて」と、北川とのツーショットを公開。

「5年前、長女を出産してまだ3ヶ月の頃。もちろんママ友なんていなくて、不安の中で初めての育児に奮闘している時、同じ時期に出産された景子さんと収録が一緒になり、たくさん育児の話をさせてもらったことは今でも忘れません」と、北川と親交するきっかけとなった出来事を振り返った。

そして、「景子さんがあの時声をかけてくださったこと、そして赤ちゃんがまだ小さい時期に子育ての話ができたこと、本当に心強くて嬉しかった」とつづった。

「それから定期的に会ったり連絡を取るようになって、景子さんが飾らずオープンに話してくれるからこそ、私もなんでも話せる存在に 今はお互い2人の子どものママになって、また違う視点で色んな話ができてとても楽しかった 出産がきっかけで出会えた、大切なお友達です」と紹介。

「女優さんなのに、バラエティーに対する姿勢が本気すぎる景子さん。笑 女優さんなのに、バラエティーでうまく返せなかったと凹む景子さん。（もちろんそんなの心配無用笑） そしてこんなに素敵な女優さんなのに、いつも褒めてくださったり謙虚な景子さん」と北川の人柄を記し、「三枚目は、数年前の子供用マスクがぶかぶかな景子さん 私のインスタ初登場な景子さんでした笑」と当時の写真をアップしてつづった。

この投稿にフォロワーからは「レアなツーショット」「お二人仲良しなんですね。芸能界のママ友いいですね！！！」「素敵過ぎるおふたりがまさかのお友達だなんてー 知ることができて一気に幸せ気分ー」といったコメントが多数寄せられた。