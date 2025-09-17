【ファミマのお得リレー】おむすび2個と「綾鷹」がセットで100円引きに! 弁当5種類のご飯も今だけ20%増量
ファミリーマートは9月16日、「ファミマのお得リレー」第6弾として、対象のおむすびいずれか2個と「綾鷹 濃い緑茶」もしくは「綾鷹」いずれか1本をセットで買うと100円引きとなるキャンペーンを開始した。
「ファミマのお得リレー」第6弾
○「ファミマのお得リレー」第6弾
原材料価格の高騰を受けて、さまざまな商品やサービスの値上げが続いている。このような状況下で少しでもおトクに買い物してもらえるよう、同社では「お得リレー」を継続して実施している。
第6弾として、おむすびいずれか2個と、「綾鷹濃い緑茶」もしくは「綾鷹」(ホット飲料は対象外)いずれか1本をセットで買うと合計金額から100円引きとなるキャンペーンを実施する。実施期間は9月16日〜9月29日まで。
「ファミマのお得リレー」第6弾
○定番弁当のご飯を20%増量
さらに、同期間中、定番のお弁当5種類のご飯を20%増量する。対象商品は「明太海苔弁当」(599円)、「3色そぼろ&チキン南蛮弁当」(626円)、「特製ダレの炙り焼牛カルビ重」(675円)、「肉の旨味感じるとんかつ弁当(特製ソース付)」(698円)、「肉汁じゅわっと大きな鉄板焼ハンバーグ弁当」(698円)となる。
「明太海苔弁当」(599円)
「3色そぼろ&チキン南蛮弁当」(626円)
「特製ダレの炙り焼牛カルビ重」(675円)
「肉の旨味感じるとんかつ弁当(特製ソース付)」(698円)
「肉汁じゅわっと大きな鉄板焼ハンバーグ弁当」(698円)
