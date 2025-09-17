銭湯を楽しむちいかわたちが登場! 「一番くじ ちいかわ 〜なんかほっこり ちいかわの湯〜」発売
BANDAI SPIRITSは9月19日から、「一番くじ ちいかわ 〜なんかほっこり ちいかわの湯〜」(750円)を順次発売する。取扱店はセブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、ゆめタウン、ちいかわらんど、一番くじONLINEなど(セブン‐イレブンは店舗によって発売時期が異なる。9月20日及び21日以降の発売となる店舗がある)。オンライン販売は9月19日11時から販売開始予定。
「一番くじ ちいかわ 〜なんかほっこり ちいかわの湯〜」(750円)
銭湯をテーマにした、ちいかわの一番くじが登場する。A賞〜D賞は、ちいかわたちが銭湯で楽しむ姿で、小物などを入れたりできるフィギュア雑貨。その他、銭湯をイメージした牛乳瓶やロッカーキー風ラバーチャーム・タオル・ステーショナリーなどのアイテムをラインナップ。ラストワン賞には、マスコット付クッションが用意されている。
A賞「ほっこり銭湯小物入れフィギュア」
B賞「いらっしゃいませ★番台フィギュア」
C賞「ぷはぁ〜!湯あがりフィギュア」
D賞「かわいい?洗い場フィギュア」
ラストワン賞「一緒にほっこり♪湯あがりクッション」
メーカー希望小売価格は1回750円。ダブルチャンスキャンペーン期間は発売日〜2025年12月末日。なくなり次第終了。
©nagano / chiikawa committee
