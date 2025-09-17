サウンドバー「RA-B500」

TVS REGZAは、サウンドバー「RA-B500」と「RA-B100」を発売する。価格はどちらもオープン。RA-B500は11月発売で、市場想定価格は60,500円前後、RA-B100は9月26日発売で18,700円前後。

RA-B500は、最大出力合計値270Wのマルチアンプを内蔵。フルレンジスピーカー、ハイレゾ対応ツイーター、ウーファー、トップスピーカーを駆動し、迫力の重低音からクリアな高音まで臨場感あふれるサウンドを再現するという。

横幅は、55型のレグザに相当する1,180mm。リビングなどで使用するサウンドシステムとして広がりのある豊かなサウンドが楽しめるという。

サウンドバー「RA-B100」

RA-B100は最大出力合計値100Wのマルチアンプで、左右のツイーターとフルレンジスピーカーを駆動。小型のサウンドバーだが、クリアで立体感のあるサウンドを手軽に楽しめるとする。ワンルームなどコンパクトなスペースにマッチする。

どちらもレグザとの組み合わせでは、レグザ本体の電源オン・オフに連動してサウンドシステムの電源もオン・オフが可能。テレビのリモコンでレグザサウンドシステムの音量調整が行なえる。レグザの設定画面から、サウンドシステムの設定変更も可能。

さらに、どちらのモデルも6つのサウンドモードを搭載する。

MUSIC：広がりのある音場で、包み込まれるようなサウンドを再現 MOVIE：迫力の重低音と立体感で、映画の臨場感を再現 NEWS：人の声を強調し、聞き取りやすさを実現 SPORT：歓声に包まれる、スタジアムのような臨場感を実現 NIGHT：深夜など、小音量でもセリフなどの聞き取りやすさを実現 GAME：音の方向や距離感を正確に表現し、ゲームへの没入感をアップ