100型の「100Z770R」

TVS REGZAは、Googleの生成AI Gemini(ジェミニ)と連携する“レグザ インテリジェンス”搭載の4KミニLED液晶テレビ「Z770R」シリーズに、100型と85型を追加する。価格はどちらもオープンで、発売日と市場想定価格は、100型の「100Z770R」が11月28日で880,000円前後、85型「85Z770R」が10月24日で495,000円前後。

85型「85Z770R」

Z770Rシリーズは既に展開しているものも含め、100型、85型、75型、65型、55型の全5サイズ展開となる。

ミニLEDバックライトによる高輝度・高発色な映像が楽しめるのが特徴。Z770Rはコストパフォーマンスを追求した、ミニLEDレグザのリーズナブルなモデルとなる。

“レグザ インテリジェンス”テクノロジーを搭載。AI技術を活用することで、人の声を聞きやすく調整できる快適リスニングや、あいまいな発話でもレグザがユーザーの好みに沿ってコンテンツをピックアップしてくれるボイスナビゲートなどの新機能を搭載している。

パネルは、高輝度ミニLEDバックライトを搭載した4K液晶パネル(3,840×2,160ピクセル)。前モデルから、ミニLEDのエリア分割数・ピーク輝度を強化し、黒の再現力も向上している。

サウンド面では「重低音立体音響システムZ」を搭載。重低音バズーカを駆動し、迫力の重低音とクリアな音声を再現する。