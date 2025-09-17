みんなが欲しいものが一致した。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月16日の第1試合で3選手が同じ牌でテンパイし奪い合うというレアなシーンが生まれた。

【映像】3人が6索を求めてテンパイ対決！の珍事

珍事が起きたのは東1局1本場。一番乗りでテンパイしたのは、今期から参入したKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）だ。11巡目に5索を引き入れて3・6索の両面待ちでリーチ。ただ既に3索は山になく、実質的には6索のみで待つことになった。続いてKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）は一瞬、2索単騎の七対子でテンパイしたが、次巡に引き入れた6索に待ち変化した。さらに13巡目、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が8索を引き、カン6索でテンパイ。ついに4人中3人が、山に2枚残る6索を引き合うことになった。

珍しい展開に、放送席の実況・松嶋桃（協会）も「みんな大好き！2山の6索。珍事ですね、これは」と声を張ると、視聴者からも「6索祭り」「6sモテモテ」「まじかｗ」といった声が寄せられた。最終的には佐々木が6索引いてツモアガリ。接戦に決着をつけた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

