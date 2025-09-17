博多華丸大吉が１７日、ＮＨＫ「あさイチ」での朝ドラ受けで、「あんぱん」の健ちゃん（高橋文哉）の現状に自分を重ね、切ない声を上げた。

この日の「あんぱん」では、健ちゃんがのぶ（今田美桜）の自宅で、羽多子（江口のりこ）と２人で夕食をとっていた。羽多子は「何して過ごしちゅう？」と聞くと、健ちゃんは「その質問がいっちゃんこたえる…」と言うと「退職してからやることがない、ぼんやり川沿いを歩いていたら、気付いたら海に着いていた」とポツリ。そう、健ちゃんはすでに定年退職を迎え、やることのない日々を過ごしていたのだ。

羽多子は、のぶやメイコ（原菜乃華）が、あんぱんまんミュージカルの手伝いをしていることから、健ちゃんにもそれを勧め、健ちゃんは現場を訪問。なんでもやるので手伝わせて欲しいとたくや（大森元貴）にお願いし、快諾される。

「あさイチ」朝ドラ受けでは、大吉が「気付きました？健ちゃん、定年退職」と言うと「あの時代、歴史上定年退職は５５歳。ってことは、我々は追い抜かれました」と、来年３月で５５歳となる大吉は自分に重ね苦笑い。すでに４月で５５歳となった華丸は「定年です。当時は定年です、我々」と、寂しそうに笑っていた。