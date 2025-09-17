【「私をフォローしないで 死が感染るSNS」1巻】 【「浮世島」1巻】 【中年女子画報～入り込む52歳～】 【「めんつゆひとり飯」9巻】 9月17日発売

「私をフォローしないで 死が感染るSNS」1巻書影

竹書房は、「私をフォローしないで 死が感染るSNS」1巻、「浮世島」1巻、「中年女子画報～入り込む52歳～」、「めんつゆひとり飯」9巻を9月17日に発売した。

「私をフォローしないで 死が感染るSNS」1巻

原作：さいマサ

マンガ：門倉卍貴浩

定価：858円

「私をフォローしないで 死が感染るSNS」はWebコミックガンマで連載しているサスペンスマンガ。ヒロイン春香は刻々と迫る死のタイムリミットから逃れられるのか？

【あらすじ】

フォローされたら１週間後に必ず死ぬという「呪いのアカウント」にフォローされてしまった水戸春香。友人・道子の死を目の当たりにした春香は呪いが本物だと確信するが、クラスメイト・芦屋世津奈によって「呪いのアカウント」は学校中に拡散されてしまう……。タイムリミットを迎え、ついに呪いが発動！ 春香は次々と巻き起こる死の連鎖を食い止めることができるのか――!?

「浮世島」1巻

「浮世島」1巻書影

著者：稲穂十日

定価：880円

本作はWebコミックガンマで連載中の妖怪サバイバルホラー。妖怪好きの変わった女子高生・まもりが、妖怪知識を駆使して襲ってくる妖怪に立ち向かう。

【あらすじ】

修学旅行で乗っていた船が沈没してしまい、謎の島に漂着した生徒たち。妖怪オタクで変人扱いされていた少女・まもりは、異形の化け物に襲われているクラスメイトたちを目撃する!

まもりは襲われているクラスメイトたちを助ける事ができるのか!?

そして魑魅魍魎が跋扈する謎の島から生きて帰れるのか――!?

情欲渦巻くサバイバルパニックホラー開幕!!

「中年女子画報～入り込む52歳～」

「中年女子画報～入り込む52歳～」書影

著者：柘植文

定価：1,320円

本作は「まんがライフオリジナル」で連載中のコミックエッセイ。50代からの人生の楽しみ方が詰まっている。

【あらすじ】

だって人生初の中年なんで、どうしてよいやらわからない。

と思っていた作者・柘植文ですが52歳をむかえ、ベテラン中年ライフを満喫中。

まだまだ新しい体験と発見はいっぱいです！

正しい(?)中年になるために模索する体験エッセイコミックです!

「めんつゆひとり飯」9巻

著者：瀬戸口みづき

価格：1,100円

本作は「まんがライフオリジナル」で連載中のグルメマンガの第9巻。今巻でもめんつゆを使った簡単で美味しい料理を作者のオリジナルレシピと共に紹介する。

【あらすじ】

料理はなるべくラクしたい！

会社員の面堂露は、超がつくめんどうくさがり。

帰宅後の料理にも手間はかけたくありません。

でも美味しいものは食べたい！

そこで魔法の万能調味料・めんつゆが登場！

楽チンでごきげんなめんつゆ料理を召し上げれ♪

【メニュー】

・かぼちゃと豆乳のワンパンパスタ

・炊飯器カオマンガイ

・トマトチーズにゅうめん

・自家製チャーシュー

・はじめての豚汁

・卯の花の炊き込みごはん

・あさりとそら豆のビール蒸し

・春雨サラダ

・和風オレンジソース

・えのきと卵のわかめスープ

描き下ろし「ユズっちとグッチャン」も収録

【書店特典】

まんが王（サイン本抽選あり）：イラストカード

とらのあな：イラストカード

メロンブックス：イラストカード

駿河屋：1cペーパー

comicZIN：イラストカード

静岡県共通ペーパー