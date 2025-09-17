【吉野家】秋の定番「月見牛とじ」が今年も登場中。チーズ＆ねぎラー油もあるよ〜。ご飯増量＆おかわりも無料はうれしい。

吉野家は、2025年9月12日から秋季限定で、「月見牛とじ」シリーズを販売しています（一部店舗を除く）。

ご飯増量＆おかわりが無料

吉野家秘伝のたれで煮込んだ牛肉を玉子2個でとじ、特製すきやきだれを加えた贅沢な丼。さらに生玉子1個が添えてあり、濃厚にもまろやかにも味わうことができます。

店内飲食の場合、御膳のご飯は増量もおかわりも無料です。

月見牛とじシリーズのラインアップは、以下の通り。

・月見牛とじ丼

秘伝のたれで煮込んだ牛肉をふんわり玉子でとじ、特製すきやきだれをたっぷりと加えた食べ応え満点の丼です。

並盛の価格は、店内飲食699円、テイクアウト686円。

・チーズ月見牛とじ丼

ゴーダ、ステッペン、モッツァレラ、レッドチェダーの4種のチーズ「クワトロチーズ」を贅沢にトッピングした丼です。

並盛の価格は、店内飲食809円、テイクアウト794円。

・ねぎラー油月見牛とじ丼

ねぎにフライドガーリックやオニオン、ラー油をかけた風味豊かな「ねぎラー油」をトッピングした丼です。

並盛の価格は、店内飲食809円、テイクアウト794円。

・月見牛とじ御膳

価格は、店内飲食798円、テイクアウト784円。

・チーズ月見牛とじ御膳

価格は、店内飲食908円、テイクアウト892円。

・ねぎラー油月見牛とじ御膳

価格は、店内飲食908円、テイクアウト892円。

お肉をたっぷり楽しみたい人には「肉2倍盛」もあります。追加料金は327円。

テイクアウトの御膳には、みそ汁と漬物がついていません。

フェアの詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部