ＧＭＯペパボがＳ高、２５年１２月期利益予想と配当予想を上方修正

ＧＭＯペパボ<3633.T>がストップ高の２０７９円に買われている。１６日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を８億８８００万円から９億２５００万円（前期比１１．６％増）へ、純利益を５億３６００万円から７億６２００万円（同２８．９％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６７円から９６円（前期５７円）へ引き上げたことが好感されている。



ＧＭＯクリエイターズネットワークが株式譲渡により連結範囲から除外されたため、売上高は１１１億８４００万円から１０９億５６００万円（同０．３％増）へ下方修正したが、営業利益は増加する見通し。また、受取配当金３億２００万円を営業外収益に計上することも寄与する。



出所：MINKABU PRESS