NET MONEYは9月13日に、同社の運営するサイト「NET MONEY」が20〜59歳の男女を対象に実施した、「クレジットカードの審査に関するアンケート調査」の結果を発表した。同調査は8月17〜30日の期間に行われ、209名から回答を得ている。



●三井住友カード（NL）は100％、「楽天カード」は96.7％



同調査では、「クレジットカードの審査って、自分でも通るのかな」「過去にクレジットカードの審査に落ちた経験があって不安」といった疑問を解消すべく、ACマスターカード、プロミスVisaカードといった消費者金融系のクレジットカードに加えて、PayPayカード、楽天カードといった流通系のクレジットカードを中心とした計11種類のクレジットカードについて、「審査に通ったか／落ちたか」を調査対象者に自己申告してもらい、その通過率をカードごとに集計した。



調査結果によれば、審査通過率は最低80.0％から最高100.0％まで幅があり、全体的には高めの傾向がみられる。中でも、「三井住友カード（NL）」（30名）、「Nudgeカード」（8名）、「デポジット型ライフカード」（3名）は、回答者全員が「審査に通過した」と回答している。