「後半に８点が生まれた試合をどうコメントするんだ？ 教えてくれよ」ユーベ指揮官も大興奮！94分＆96分弾で追いつく壮絶４−４【CL】
歴史に残る後半となった。
現地９月16日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、ユベントス（イタリア）がドルトムント（ドイツ）とホームで対戦。スコアレスで前半を終えた後、ハーフタイムを挟んで壮絶な展開になった。
ユーベは２度ビハインドを負いつき、２−２で後半中盤を迎えるも、74分と86分に失点して２−４に。厳しい状況に追い込まれたが、この日のホームチームはとにかく粘り強い。
90＋４分にドゥシャン・ヴラホビッチが１点を返して反撃ムードをより一層高めると、90＋６分にロイド・ケリーが同点ゴールをゲット。土壇場で再び追いつき、大乱戦に４−４で終止符を打った。
選手、サポーター同様、指揮官も大興奮だ。英公共放送『BBC』によれば、昨季途中からユベントスを率いるイゴール・トゥードル監督は「後半に８点が生まれた試合をどうコメントするんだ？ 教えてくれよ。冗談はさておき、説明するのは難しい。フットボールは決してゲームオーバーにならない。最後まで自分を信じ続けたことが良かった」と熱く語った。
その言葉通り、最後の１秒まで決して諦めない姿勢が、大事なCL初戦での勝点１獲得に繋がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半だけで８ゴール！とんでもない大乱戦
現地９月16日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、ユベントス（イタリア）がドルトムント（ドイツ）とホームで対戦。スコアレスで前半を終えた後、ハーフタイムを挟んで壮絶な展開になった。
ユーベは２度ビハインドを負いつき、２−２で後半中盤を迎えるも、74分と86分に失点して２−４に。厳しい状況に追い込まれたが、この日のホームチームはとにかく粘り強い。
選手、サポーター同様、指揮官も大興奮だ。英公共放送『BBC』によれば、昨季途中からユベントスを率いるイゴール・トゥードル監督は「後半に８点が生まれた試合をどうコメントするんだ？ 教えてくれよ。冗談はさておき、説明するのは難しい。フットボールは決してゲームオーバーにならない。最後まで自分を信じ続けたことが良かった」と熱く語った。
その言葉通り、最後の１秒まで決して諦めない姿勢が、大事なCL初戦での勝点１獲得に繋がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半だけで８ゴール！とんでもない大乱戦