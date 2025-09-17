さらさ、新曲「青い太陽」配信リリース決定！ジャケットビジュアルも公開
湘南出身のシンガーソングライターのさらさが、9月24日に新曲「青い太陽」を配信リリースする。
■編曲/プロデュースは有元キイチ（ODD Foot Works）
さらさ自身の名義としては、昨年リリースの2ndアルバム『Golden Child』以来の作品となる「青い太陽」は、作詞作曲をさらさが、編曲/プロデュースを有元キイチ（ODD Foot Works）が手掛けた。
アーティストビジュアルと同じく写真家の松岡一哲が手掛けた「青い太陽」のジャケットビジュアルも公開された。楽曲の配信予約も9月17日から開始となる。
さらさは、11月13日から単独ツアー『Thinking of You Tour 2025』を開催。9月17日10時より、各プレイガイドにてチケット一般発売がスタートした。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「青い太陽」
■関連リンク
さらさ OFFICIAL X
https://x.com/omochiningen_
さらさ OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/omochiningen/?hl=ja
さらさ OFFICIAL TikTok
さらさ OFFICIAL YouTube