さらさ、新曲「青い太陽」配信リリース決定！ジャケットビジュアルも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

湘南出身のシンガーソングライターのさらさが、9月24日に新曲「青い太陽」を配信リリースする。

■編曲/プロデュースは有元キイチ（ODD Foot Works）

さらさ自身の名義としては、昨年リリースの2ndアルバム『Golden Child』以来の作品となる「青い太陽」は、作詞作曲をさらさが、編曲/プロデュースを有元キイチ（ODD Foot Works）が手掛けた。

アーティストビジュアルと同じく写真家の松岡一哲が手掛けた「青い太陽」のジャケットビジュアルも公開された。楽曲の配信予約も9月17日から開始となる。

さらさは、11月13日から単独ツアー『Thinking of You Tour 2025』を開催。9月17日10時より、各プレイガイドにてチケット一般発売がスタートした。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「青い太陽」

■関連リンク

さらさ OFFICIAL X

https://x.com/omochiningen_

さらさ OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/omochiningen/?hl=ja

さらさ OFFICIAL TikTok

さらさ OFFICIAL YouTube

■【画像】ツアー告知ポスター

■【画像】「青い太陽」のジャケット写真